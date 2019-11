Settantacinquenne muore e nel suo freezer scoprono un cadavere | “E’ il corpo del marito”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Macabra scoperta a Toole, nello Utah, Stati Uniti. La polizia, dopo aver scoperto ildi una donna di 75 anni, morta per cause naturali, ha rinvenuto nel suoildel marito. E' probabile che lo abbia conservato per 11 anni ma accertamenti sono in corso per stabilire se sia coinvolta nel suo decesso.