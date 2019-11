Sanremo | Dopo la Leotta | Amadeus è indeciso tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia

Fonte : dilei

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un ritorno al passato per. Il conduttore del Festival di2020 ha deciso di reinserire le vallette, che lo accompagneranno in cinque giornate di musica. Una bionda e una mora: mentre per la bionda, secondo il settimanale Chi, è stata confermata Diletta, per la mora vige un po’ d’indecisione. La scelta è tra. Come ai tempi di Pippo Baudo,tornerà a fare affidamento sulle vallette. Diletta, lanciatissima da Sky Sport, dovrebbe soltanto firmare il contrattodiché è cosa fatta. Il vero testa a testa è quello tra lae la. Entrambe hanno qualcosa (o meglio qualcuno) in comune: l’agente Lucio Presta, nonché suocero di(la scorsa estate la ballerina ha sposato il figlio, Niccolò)e marito della conduttrice Paola Perego. “Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del ...

ItsLexi5998 : @__irishrose Si però dopo i duetti a Sanremo potrebbero succedere cose strane - InkSonoro : Nell'edizione passata alla storia per il lancio degli spartiti da parte dell'orchestra, dopo le esclusioni di Malik… - CollibusDe : @matteosalvinimi Dopo aver visto te in parlamento (roba da matti!!!), credo che nessuno si scandalizzi per Bella Ciao a Sanremo...Bacioni -