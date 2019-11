Queste 14 illustrazioni sulla vita di coppia ti emozioneranno col loro calore

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Questo articolo è apparso originariamente su HuffPost Us.Quando sei innamorato, tutto ciò che fai inè un po’ un’avventura, anche se si tratta di estenuanti viaggi alla lavanderia automatica.Dina Odess, 27enne illustratrice di libri per bambini, la pensa sicuramente così. Esua pagina Instagram condivide adorabili schizzi della suaquotidiana col fidanzato Bauirjan.Ialter ego su carta si rannicchiano e si rilassano guardando Netflix, fino ad addormentarsi. Per rendere l’idea:E cercano di rendere i viaggi nelle lavanderie a gettoni il più divertenti possibile: Dina Odess pensava che il suo primo fumetto con Bauirjan sarebbe stato il primo e l’ultimo, ma i follower su Instagram hanno risposto in maniera tanto entusiasta che lei ha deciso di trasformarlo nella serie ...

AlessiaGavioli : RT @_itsori: Nei prossimi giorni, caricherò queste illustrazioni sul mio profilo redbubble. Vi lascio il link?? #MetaMoro - Artwort : Contro le convenzioni sociali – Queste illustrazioni a penna invitano all'autoaccettazione -… - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: In aggiunta a queste due illustrazioni, Square Enix ci mostra tanti screenshot e novità sul sistema della Materia in #Final… -