Mes,Borghi:Conte in Aula o in tribunale

Il presidente della Commissione Bilancio(Lega) chiede cheriferisca subito in Parlamento sul Mes. "Quanto detto da Gualtieri sul Mes è gravissimo ed evidenzia comportamenti che potrebbero anche configurare eversione.Il premier ha nei fatti approvato un testo definitivo ed inemendabile senza informare il Parlamento", afferma."E' infedeltà in affari di Stato Senon viene alle Camere, lo porteremo in". Ma Gualtieri precisa:"IL testo della riforma del Mes non è firmato.Polemiche pretestuose".(Di mercoledì 27 novembre 2019)