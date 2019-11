Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019)tra ledel governo di accordo nazionale libico (Gna) del premier Fayez al-e quelle del generale Kahlifahanno causato la chiusura di un giacimento petrolifero operato da Eni assieme alla Compagnia petrolifera nazionale (National Oil Corporation) libica, quello di El Feel (l’elefante). La sospensione delle attività sino alla fine delle operazioni militari è stata annunciata dalla stessa Noc su Twitter. L’è situato nei pressi di Sabha, nel sud della. “Ci sono stati attacchi aerei alle porte del campo petrolifero di El Feel e all’interno di un compound abitativo nel campo utilizzato dal personale Noc”, ha riferito su Twitter il presidente della Noc, Mustafa Sanalla. Il portavoce dell’Esercito nazionale libico di cuiè comandante generale, Ahmed Al-Mismari, ha annunciato su Facebook che “bombardieri ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Libia, scontri tra forze di Haftar e Sarraj in impianto Eni: ‘Bloccata produzione di petrolio’ - TutteLeNotizie : Libia, scontri tra forze di Haftar e Sarraj in impianto Eni: ‘Bloccata produzione di… - infoitestero : Libia, scontri tra forze di Haftar e Sarraj in impianto Eni: ‘Bloccata produzione di petrolio’ -