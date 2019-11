L' hotel più economico al mondo | 80 centesimi a notte Ma sei in streaming su YouTube

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Cosa sareste disposti a fare per risparmiare sul prezzo di una stanza? In Giappone esiste unche offre la possibilità di soggiornare al prezzo più basso al, solo 80. Un’unica clausola da accettare: durante la permanenza, l’ospite viene ripreso costantemente da una telecamera, il video è trasmesso insu. Questa è la trovata dell’Ashihi Ryokan di Fukuoka, nell’isola meridionale di Kyushu in Giappone, che ha deciso di potenziare i guadagni sulla stanza più impopolare del suo, la numero 8, spesso inoccupata durante i giorni feriali. Sul canale“One dollar” - che conta al momento quasi 13mila iscritti - è possibile osservare l’ospite trascorrere la sua giornata all’interno della stanza. Loè solo video, le ...

