Grancio | va evitato declino | non basta riforma istituzionale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – “Pensare di fronteggiare la crisi della Capitale solo con un riassetto dei poteri istituzionali sarebbe un errore. Nella nuova legge per Roma e’ indispensabile inserire anche interventi di rilievo finanziario rivolti contrastare il suo evidenteeconomico e sociale, in un contesto che restituisca alla citta’ una visione del futuro, quello che manca a questa amministrazione”. Cosi’ Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina, nel suo intervento in Assemblea nel corso della seduta in corso dedicata all’assetto di Roma Capitale e alle richieste da formulare al governo nazionale in vista di un nuovo intervento legislativo per la citta’. “Il rapporto presentato ieri dalla Caritas di Roma- ha proseguito la consigliera- ha fornito un quadro preoccupante sulla diffusione della poverta’ e sugli effetti ...