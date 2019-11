CR4 – La Repubblica delle donne | Chiambretti debutta con Baudo e le Kessler Nel cast

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 27 novembre 2019) PieroPieroriapre le danze del suo irriverente show. Torna stasera, con la seconda edizione di CR4 – La, il colorato salotto al femminile con cui il presentatore terrà compagnia al pubblico fino ad aprile. L’universo rosa, nelle sue diverse sfaccettature, sarà nuovamente protagonista indiscusso del programma, all’interno del qualeintrodurrà rubriche, interviste e personaggi che animeranno il prime time del mercoledì Rete4. Ospiti della prima puntata saranno le gemelle Ellen e Alice, le quali ripercorreranno il loro percorso professionale e personale sin dal 1960 quando sono arrivate in Italia. Ci sarà poi Pippo, colonna portante della televisione italiana. Lalo scorso anno ha chiuso con una media modesta: circa 800.000 spettatori e uno share tra il 4% e il 5%. Dati che il ...

