Ansia | sudore | palpitazioni | come distinguere tra paura | fobia e attacchi di panico?

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Averedi qualcosa è normale: si tratta di un’emozione strumento dell’evoluzione in grado di proteggerci e di tenerci lontano dalle situazioni pericolose. Detto questo,si fa a stabilire quando si tratta di “semplice”o se si tratta di? Humanitas Salute lo ha chiesto alla dottoressa Katia Rastelli, psicoterapeuta di Humanitas. “Secondo uno studio condotto dall’American Psychiatric Association – spiegano gli esperti Humanitas in un approfondimento – le fobie si manifestano attraverso l’emozione dellama nulla hanno a che fare con la sana e naturale avversione per ciò che ci può danneggiare o addirittura uccidere. Se abbiamo una, infatti, a poco o nulla serve pensare che quello che ci spaventa non può realmente metterci in pericolo, né ledere in alcun modo la nostra incolumità. Unaè unairrazionale, di ...

icarvsplume : RT @BlackChilean: L'ansia che ti pervade mentre gli occhi della Celentano ti stanno addosso, il sudore freddo sulla schiena, i muscoli che… - BlackChilean : L'ansia che ti pervade mentre gli occhi della Celentano ti stanno addosso, il sudore freddo sulla schiena, i muscol… -