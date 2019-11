16enne preso a bottigliate di vetro | solo una denuncia per tre stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Hanno circondato ed aggredito un minorenne in borgo Stazione, a Udine, il quale è rimasto ferito alla schiena a causa dei danni inferti tramite una bottiglia diframmentaria e dal bordo affilato utilizzata da uno dei suoi aggressori. I responsabili della violenza sono tre, due pakistani ed un bengalese, i quali, secondo quanto riferito dalla stampa locale che ha riportato la notizia, se la sarebbero infine cavata con una semplicea piede libero.La vittima, un giovane di 16 anni residente nel comune di Manzano, è stato avvicinato dai tre balordi proprio dinanzi al fast food Mc Donald's di viale Europa Unita, durante la serata di martedì 26 novembre. Per motivi ancora da chiarire in fase di indagine, gli extracomunitari, completamente ubriachi nel momento in cui sono entrati in azione, hanno accerchiato la vittima per minacciarla esplicitamente. ...

