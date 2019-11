VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP | Test Jerez 2019 | “Feedback positivo ma non è abbastanza”

Tù Sì Que Vales : Giada e Andrea e la track line - ci prova anche Sabrina Ferilli (VIDEO) : Tù Sì Que Vales: Giada e Andrea stupiscono i giudici con la loro esibizione sulla track line. Ci prova anche Sabrina Ferilli. (VIDEO) Continua l’appuntamento del sabato con Tu Si Que Vales, lo show più visto della televisione italiana, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, e con la partecipazione di Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. Nella puntata di ieri, sabato 23 novembre, si sono ...

VIDEO Ginnastica - Andrea Maldonado nella storia : prima ragazza a eseguire il triplo avvitamento avanti al corpo libero : La portoricana Andrea Maldonado è entrata nella storia della Ginnastica artistica durante le qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Cottbus (Germania). La caraibica, che tra le altre cose ha partecipato ai Mondiali 2015 e ora difende i colori di Iowa State in NCAA, è infatti diventata la prima ragazza in grado di eseguire un triplo avvitamento avanti al corpo libero, un elemento complesso e ben eseguito ...

A Tor Bella Monaca non piove mai - Marco Bocci e Andrea Sartoretti : "Troppi pregiudizi sulla periferia - raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOINTERVISTA) : A Tor Bella Monaca non piove mai, Marco Bocci e Andrea Sartoretti: "Troppi pregiudizi sulla periferia, raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOINTERVISTA)

VIDEO Andrea Iannone - Aprilia in fiamme nei Test MotoGP. Il pilota attacca il team : “Siete matti - mi schianto a 300 km/h” : L’Aprilia di Andrea Iannone è andata in fiamme durante i Test MotoGP in corso di svolgimento a Valencia. Il centauro italiano era passato sulla linea del traguardo durante la mattinata sul circuito spagnolo quando all’improvviso il suo motore è saltato. Il pilota è poi stato bravo a scendere prontamente e a tenere la moto in attesa dell’arrivo degli ausiliari con l’estintore. Andrea Iannone ha poi attaccato il suo team al ...

Uomini e Donne - Teresa in lacrime per la nuova casa : Andrea conquista (VIDEO) : Andrea Dal Corso lascia senza parola Teresa Langella: la coppia di Uomini e Donne sempre più affiatata Teresa Langella non è riuscita a trattenere le lacrime per la sorpresa fatta da Andrea Dal Corso nella nuova casa di Milano. Avevano parlato poco fa della loro convivenza e adesso sappiamo com’è il loro nido d’amore grazie […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa in lacrime per la nuova casa: Andrea conquista (Video) proviene da ...

Andrea Damante e Belen Rodriguez : il VIDEO del karaoke conferma una relazione del passato? : Il triangolo Giulia De Lellis - Andrea Damante - Belen Rodriguez, nelle scorse ore, si è arricchito di nuove dettagli. Il settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, conferma che la showgirl argentina e il deejay veronese si sono conosciuti al concerto di J-Ax e Fedez in data 1 giugno 2018. La sera stessa, sulle note di 'Magnifico', hanno dato vita ad un inedito duetto al karaoke. Per, poi, proseguire la notte lontani dagli occhi ...

VIDEO Andrea Dovizioso sul ritiro di Lorenzo : “Ha sorpreso tutti - mi fa molto effetto avendo la sua stessa età” : Il fine settimana del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa della stagione per il Mondiale MotoGP, si è aperto nella giornata di ieri con l’annuncio ufficiale del ritiro da parte del cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo. Compagno di squadra nel biennio 2017-2018 in Ducati e grande avversario fin dai tempi degli esordi nel 2001, Andrea Dovizioso ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua decisione raccontando ...

Le Iene Show 2019 intervista doppia Andrea e Matteo Bocelli (VIDEO) : Le Iene Show 2019 intervista doppia ad Andrea Bocelli e al figlio Matteo (video) Nella puntata di ieri, martedì 12 novembre de Le Iene Show, e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, è andata in onda l’intervista doppia “Father and Son” con Andrea e Matteo Bocelli, padre e figlio uniti dalla musica, un racconto aperto tra un padre e un figlio. Le domande alla coppia padre-figlio si ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento per il podio - ci voleva…” : Andrea Dovizioso si tiene stretto il terzo posto dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati spiega al termine della gara quanto fosse importante per lui oggi chiudere sul podio e lo ha conquistato con tutte le forze, nonostante gli attacchi di Valentino Rossi. Il romagnolo, tuttavia, analizza anche gli aspetti che potrebbero migliorare. Andiamo a sentire la sua analisi post-GP di Malesia. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...