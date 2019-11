Una lente per cellulare più potente di un microscopio | può ingrandire fino a 100 volte

Formula 1 – Vettel spera in Una gara… bollente : “la temperatura alta ci aiuta - spero faccia la differenza” : Sebastian Vettel spera in un aumento delle temperature per la gara di domani in Brasile: il caldo è amico delle Ferrari Sebastian Vettel ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp del Brasile. Il pilota Ferrari, pur avendo terminato la sessione dietro Verstappen, si è detto soddisfatto della sua prestazione e, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato di sperare in un aumento delle temperature: “è stata una qualifica discreta. ...

Chiudono il figlio di 5 anni in Una gabbia e gli buttano addosso acqua bollente : condannati : La sentenza definitiva è arrivata e due 27enni sono stati condannati per aver ucciso il loro bambino di 5 anni chiudendolo in una gabbia per gatti e gettandogli addosso acqua bollente. È accaduto a Singapore, dove Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman vivevano con il loro figlio. I fatti risalgono al 2016. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il bambino avrebbe rifiutato di farsi il bagno: i due lo hanno allora chiuso in gabbia, ...

I genitori chiudono il figlio di 5 anni in Una gabbia per gatti e lo uccidono con l'acqua bollente : «Non voleva fare il bagnetto» : Mettono il figlio dentro una gabbia per gatti e poi lo uccidono gettandogli sopra acqua bollente. Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27, sono stati condannati per aver...

Dopo 28 anni scopre di aver dimenticato nell’occhio sinistro Una lente a contatto : Sembra una notizia molto strana ma è vera. Una donna di 42 anni ha scoperto Dopo 28 anni di aver dimenticato una lente a contatto nell’occhio sinistro. La notizia è stata pubblicata dal giornale online ‘BMJ Case Reports’. Il sito ha spiegato come sia potuto accadere una cosa simile. La donna di 42 anni ha scoperto di avere una lente a contatto nell’occhio da circa 28 anni quando la sua palpebra ha iniziato a ...

Belen Rodriguez - 'Chi' ipotizza Una relazione con Andrea Damante risalente a un anno fa : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: pare che nel recente passato, Belen Rodriguez abbia vissuto una passionale ma segreta frequentazione con Andrea Damante. La rivista di gossip, infatti, sostiene che questo rapporto clandestino si sarebbe consumato circa un anno fa, quando la showgirl faceva ancora coppia con Iannone mentre il dj stava con Giulia De Lellis. Belen e Damante più che ...

Lucas Peracchi - l'amore con Mercedesz è bollente : "Almeno Una volta al giorno - se possiamo finché non sveniamo" : L'ex tronista è stato accusato da Eva Henger di aver plagiato e sua figlia e di essere violento nei suoi confronti

Consulente tecnico di parte : chi è e quando è nominato in Una causa : Consulente tecnico di parte: chi è e quando è nominato in una causa Si sa che l’Italia è un paese in cui l’elevato numero cause civili è un un tratto tipico e caratterizzante: le aule dei tribunali sono costantemente in attività ed in fermento, i cittadini sempre più spesso fanno ricorso, impugnano qualche provvedimento o più semplicemente portano in tribunale il vicino di casa o il coniuge. Ecco allora palesarsi la rilevanza del ...

ISL - Federica Pellegrini ritrova Una Scandone bollente ed entusiasta : Sua Maestà la Scandone. Tracima emozioni, trabocca di pubblico, straripa di campioni. Clima da super bowl in versione clorata. Vero show l'International Swimming League, come annunciato...

Mangia Una crocchetta di pesce bollente - muore soffocato qualche ora dopo : Il britannico Darren Hickey, 51 anni, è morto soffocato dopo aver Mangiato una crocchetta bollente di pesce che gli ha bruciato la gola, secondo quanto ha dichiarato il tribunale della...

Mangia Una crocchetta di pesce ma è bollente e gli “brucia la gola” : muore a 51 anni : Un wedding planner è morto per aver ingerito una crocchetta di pesce calda che gli era stato chiesto di assaggiare da uno dei suoi chef. Darren Hickey, 51 anni, stava per andarsene dalla sala di un matrimonio che aveva organizzato a Chorley, in Inghilterra, quando gli è stato chiesto l’assaggio fatale dal collega in cucina: i fatti risalgono allo scorso aprile ma la notizia è stata data solo ora, come riferisce il Telegraph. In pochi secondi ...

Alessia Marcuzzi troppo bollente per i fan. E piovono critiche : “Sei Una mamma!” : Alessia Marcuzzi è la padrona di casa a Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Marcuzzi è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico. E ...

"Io odio i razzisti e Salvini" : la frase choc di Una supplente prima della lezione : Gabriele Laganà L’episodio è avvenuto in una classe dell’Itsos di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. La frase della supplente non è piaciuta agli studenti che, tornati a casa, hanno raccontato tutto ai genitori “Ragazzi, sappiate che io odio i razzisti e odio Salvini”. È stata questa la frase con la quale una supplente si sarebbe presentata in una classe di studenti del primo anno dell’Itsos di Via Masaccio a Cernusco sul Naviglio, ...

