Incidente mortale a Lecce

Incidente mortale in autostrada : auto resta schiacciata tra due camion : Lo schianto sull'A13, nei pressi dello svincolo con la A4 nel comune di Vigonza (Padova). Niente da fare per la persona alla...

Uber - guida autonoma sotto accusa : responsabilità umana e del software per l'Incidente mortale : Durante i test la Volvo XC90 investì e uccise un pedone in Arizona. Diffusi i risultati delle indagini: falle nella tecnologia e responsabilità umana le cause

“Incidente mortale sulla Appia” : immediato l’arrivo dei soccorsi. Ma il ciclista stava solo dormendo : Un passante ha visto un corpo al lato della strada, immobile, e ha subito pensato che si trattasse di un incidente mortale. Una chiamata immediata ai soccorsi che sono arrivati insieme alle forze dell’ordine ma il ciclista stava semplicemente dormendo. Nessuna tragedia, per fortuna. La storia la racconta Il Messaggero: siamo sull’Appia, lato Monte San Biagio. L’uomo in bicicletta, spossato dalla lunga pedalata e da una bevuta ...

Incidente mortale a Palermo - donna muore travolta da un’auto guidata da 80enne : Una donna è morta questa notte in via Croce Rossa a Palermo nel corso di un Incidente stradale. A perdere la vita è stata Gilda Di Tullio di 80 anni. La donna stava attraversando la strada all’altezza di viale Emilia quando è stata travolta da un’automobile guidata da un anziano di 80 anni. La vittima è stata investita in via Croce Rossa da una Ford Focus guidata da N.A., queste le iniziali dell’uomo alla guida, che adesso sarebbe accusato del ...

Incidente mortale - la Smart si ribalta e muore un giovane di 34 anni : Un ragazzo di 34 anni è morto oggi in un Incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto. A perdere la vita è stato Salvatore Cavaliere di Augusta (Sr). L’Incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di contrada Targia, nel Siracusano. La Smart guidata dal 34enne si è cappottata in seguito all’impatto. Una donna e il figlio che si trovavano a bordo di un’altra auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati ...

Incidente mortale nella notte. Si schianta contro un muro : muore storico ristoratore di Avezzano : Si schianta con l’auto contro un muro e muore poco dopo in ospedale. Stefano De Gasperis, 49 anni, noto ristoratore del Golden Park di Avezzano, ha perso la vita nella notte. Stava tornando a casa da Collelongo quando è avvenuto la tragedia.Continua a leggere

Incidente mortale sulla Giovinazzo – Molfetta ha perso la vita un uomo di 37 anni : Un Incidente mortale si è verificato all’alba intorno alle 6 di stamane sulla strada litoranea che collega Giovinazzo a Molfetta. Intorno alle 6 di mattina un uomo su una bici di 37 anni è stato travolto da un’auto. Le dinamiche dell’Incidente avvenuto stamattina sono ancora in via di verifica. L’uomo di 37 anni è morto sul colpo. L’Incidente si è verificato nelle vicinanze dello svincolo di Cola Olidda. Sul posto dove è avvenuto ...

Marco Simoncelli - 8 anni fa l’Incidente mortale sul circuito di Sepang : Era il 23 ottobre del 2011 quando Marco Simoncelli moriva a 24 anni in un terribile incidente del corso del Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Sono passati 8 anni. Il Sic, così lo chiamavano tutti, nel frattempo ha ricevuto il riconoscimento postumo di MotoGP Legend e il suo numero di gara, il 58, è stato ritirato dalle corse. Quel 23 ottobre di 8 anni fa andava in scena la penultima prova del Mondiale classe MotoGp. Simoncelli, ...

Doblò contro camion - Incidente mortale sulla statale : Lo schianto intorno alle 7.45 di questa mattina nel Veneziano. Nulla da fare per il conducente della monovolume

Incidente mortale a Belmonte Mezzagno - morti due giovanissimi e tre feriti : Due ragazzi morti e tre feriti a Belmonte Mezzagno in un violentissimo Incidente stradale che si è verificato questa notte. Una tragedia alle porte del paese del Palermitano vede la morte di due ragazzi di 17 e 16 anni. Giorgio Casella e Kevin Vincenzo La Ciura sono i nomi delle vittime. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in veri ospedali del Capoluogo, una persona è in condizioni gravi. Un bilancio pesantissimo è quello del ...

Veneto - il re della sanità Mantoan nominato presidente Aifa : consiglieri chiedono chiarezza sull’Incidente mortale con la sua auto blu : Pochi giorni fa la “grana” di un’interrogazione in consiglio regionale, a causa di un incidente stradale causato dall’auto blu su cui era a bordo e per il sospetto di una tolleranza disciplinare da parte della Regione. Adesso Domenico Mantoan, l’uomo più potente della sanità in Veneto, un settore che amministra quasi 10 miliardi di euro all’anno, finisce invece sugli scudi. Sarà, infatti, il nuovo presidente ...

Incidente mortale a Lecce - arrestato carabiniere che guidava contromano e ubriaco : È accusato di omicidio stradale aggravato il carabinieri di 34 anni che, alle prime ore dell'alba, ha percorso più di 10 chilometri della statale Lecce-Brindisi contromano e sotto l'effetto di alcol, finendo per schiantarsi contro un'altra vettura e provocando la morte del conducente. L'uomo, finito ai domiciliari, al momento si trova ricoverato in ospedale per le ferite riportate.Continua a leggere

Carabiniere causò Incidente mortale : condanna all'ergastolo della patente : Fece inversione in auto provocando lo schianto in cui perse la vita un giovane: un anno e sei mesi per omicidio stradale. Una pena accessoria, forse, più pesante della stessa condanna penale. Accade a Milano, dove un maresciallo dei carabinieri ha patteggiato un anno e sei mesi, ma non potrà più guidare un'auto in vita sua. Infatti per la prima volta è stato applicato l'«ergastolo della patente». «Una sentenza storica», l'ha definita il ...

Incidente mortale sula lavoro - giovane operaio muore colpito da barra di ferro : Lecco - Ennesima morte bianca sul lavoro, è costato la vita ad un giovane operaio, l'Incidente mortale è avvenuto questa mattina in un'azienda metallurgica alla periferia sud di Lecco. Un operaio di 27enne è rimasto colpito alla testa da una barra metallica ed è deceduto. La richiesta d'intervento è giunta poco prima delle 8, sul posto sono giunti l'equipe medica del 118, i tecnici di Ats e vigili del ...