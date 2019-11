Fiona May | quasi 50 anni | «Mi sento più donna adesso che prima»

Fiona May : "Servono leggi drastiche per combattere il razzismo nello sport : non è un gioco" : “Non è solo la questione Balotelli. È tutto il calcio italiano che su questo tema è troppo morbido. Ma credo siano in tanti a pensarla come me: servono leggi più severe e decisioni drastiche”. Fiona May non crede alle mezze misure: per sconfiggere il razzismo nel mondo dello sport serve essere duri e categorici. In un’intervista rilasciata a Leggo, la campionessa si è espressa sul tema, dopo ...