È ora di parlare seriamente del movimento delle sardine

UeD - Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos : “Sono avvilita” : UeD: Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos scoppiato con la sorella di Oscar, Dalila Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos che la vede protagonista insieme a Oscar Branzani e alla sorella di quest’ultimo, Dalila. dopo un giorno di assenza dai social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sceglie ora di comunicare […] L'articolo UeD, Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos: “Sono avvilita” ...

Adriano Celentano dubbioso. Gianni Morandi : “Devi cantare non parlare!” : Gianni Morandi, invito ad Adriano Celentano: “Le persone vogliono sentirti cantare non parlare” Nella puntata del 14 novembre di Adrian è andato in onda un simpatico siparietto tra Adriano Celentano e Gianni Morandi. Il conduttore ha ammesso di avere il dubbio che si sia alzata la percentuale dei telespettatori arrabbiati con lui. Seduti allo stesso tavolo, Gianni Morandi ha tirato fuori dai ricordi una frase che Celentano gli aveva ...

Trattativa - Di Maio sul silenzio di Berlusconi : “Italia non chiuderà mai i conti con il passato”. Morra : “Bisogna avere coraggio di parlare” : “Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia. Sono veramente senza parole”. Il ministro degli Esteri e capo politico M5s Luigi Di Maio ha scelto di commentare su Facebook la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo ...

Trattativa - il presidente dell’Antimafia sul “silenzio” di Berlusconi : “Se ci si definisce uomini dello Stato - serve coraggio di parlare” : “Rimango colpito dal silenzio di Berlusconi in Aula”. Il presidente M5s della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra è intervenuto con una nota per commentare la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo d’appello sulla Trattativa Stato-mafia. “È un suo diritto e lo ha esercitato. Mi domando che senso abbia il silenzio di un ex premier in un Aula di ...

Bologna : Faraone - ‘ora basta parlare di amori malati’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Magari adesso qualcuno la smetterà di parlare di ‘amori malati’ o di giustificare la violenza sulle donne coi ‘raptus’. Nessuna attenuante per i femminicidi, in continua e costante crescita in Italia, tantomeno quella incredibile del ‘turbamento emotivo’. Stop femminicidio”. Lo scrive su Twitter il capogruppo di Italia viva in Senato Davide Faraone. ...

La bimba travolta da suv fuori dall'asilo ora torna a parlare : Tre settimane dopo l'incidente, la bimba travolta da un suv davanti all'asilo ha rincominciato a parlare. La piccola, ricoverata per un grave trauma cranico e sottoposta a un delicato intervento, ha così superato la fase più critica ed è tornata anche a mangiare. Lo scorso 8 ottobre, la bimba di due anni e mezzo era stata investita da un suv in retromarcia. La Toyota Land Cruiser era stata parcheggiata in salita davanti all'asilo di Chieri ...

Filippo Bisciglia - l’ex Flora Canto torna a parlare del loro amore : Flora Canto, ex fidanzata di Filippo Bisciglia, torna a parlare del loro amore. Oggi l’attrice è legata a Enrico Brignano, da cui ha avuto una figlia, mentre il conduttore di Temptation Island è innamorato di Pamela Camassa, con cui ha condiviso l’esperienza di Amici Celebrities. Molti anni fa però, prima di diventare famosi, i due erano innamorati. Pochi se lo ricordano, ma la carriera di entrambi è iniziata con il Grande Fratello. ...

Ha ancora senso parlare di “regioni rosse”? : (foto: Fototeca Gilardi/Getty Images) Addio definitivo a un luogo comune. Con tutti i doverosi onori delle armi, ma anche con la nuova convinzione che la prima lezione che occorre trarre dai risultati delle Regionali in Umbria sia proprio questa. Va messa in soffitta, una volta per tutte, la retorica delle roccaforti rosse che si era aperta quasi mezzo secolo fa, con le elezioni del giugno 1975. Ora si passa alla stagione del realismo, degli ...

Libri - il romanzo di Paolo Cioni fa parlare molto di sé. Una folgorazione : Ci sono figure di intellettuali determinanti, agitatori del pensiero, specie di soggetti che agiscono febbrilmente e in gran segreto. Intelligenze superiori che operano nella discrezione: in essa contribuiscono alla formazione di un pensiero. Posso definirlo così Paolo Cioni, editore di Mattioli 1885, casa editrice raffinatissima. Ecco, dietro Mattioli, c’è lui. Paolo Cioni superbo romanziere: pubblica con Feltrinelli (Ovunque al mio fianco, ...

Manovra - tregua nel governo : ma c'è chi inizia a parlare di "maggioranza senza futuro" : Due le principali novità che emergono dal vertice di maggioranza: il carcere per i grandi evasori, che entra nel decreto...

È già ora di parlare di 6G? : (foto: SeongJoon Cho/Bloomberg) Che senso ha parlare di 6G, quando il 5G non è ancora uscito dalla fase di sperimentazione e una buona parte del mondo non ha nemmeno accesso al 4G? Per assurdo che possa suonare, abbiamo già qualche ragione per gettare uno sguardo sulla generazione di trasmissione dati mobile che succederà al tanto atteso 5G. In parte perché Donald Trump stesso – nella speranza di colmare almeno in futuro la crescente distanza ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “all’inizio non osavo parlare - ora so ciò che voglio. Vettel? Voglio batterlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato della sua prima stagione in Ferrari, analizzando anche alcuni momenti importanti di quest’anno Piano piano, Charles Leclerc si è fatto spazio nell’universo Ferrari, entrando in punta di piedi per ritrovarsi poi davanti a Sebastian Vettel nella classifica iridata. photo4/Lapresse Una crescita repentina, che gli ha permesso di portare a casa anche due vittorie, di cui una nel tempio della ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Dobbiamo migliorare sul passo gara. La strategia? Dovrò parlare con il team” : Non era sicuramente questo il risultato che più desiderava il monegasco Charles Leclerc al termine del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, sul tracciato di Sochi. Il 21enne del Principato, in pole position, è giunto terzo al termine di una gara nella quale la strategia Ferrari era quella di favorire la doppietta tutta “Rossa”, con un Sebastian Vettel agevolato dall’effetto scia al via ma poi, almeno per ...

Impressionante! Da qualche ora non si fa che parlare di Farbizio Moro ed Ermal Meta. Ecco cosa è successo : : Un successo quest’anno “Tali e quali show”. I protagonisti assoluti dell’ultima puntata sono stati senza dubbio Gigi e Ross che si sono cimentati nell’imitazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro e si sono esibiti nella canzone ‘Non mi avete fatto niente‘, con la quale i due artisti si sono presentati al Festival di Sanremo 2018. Non solo la somiglianza è impressionante ma anche la performance canora è decisamente buona. Il pubblico li ha incitati ...