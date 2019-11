Ultimi aggiornamenti di Alvino su De Laurentiis | ecco di cosa si tratta…

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019) Secondo quanto riferisce Carlo, Aurelio Denon sarà presente alla sfida di Champions League del Napoli contro il Liverpool. Il presidente Denon è ancora in Italia e non sara in trasferta a Liverpool. Questo il breve aggiornamento diffuso via Twitter dal volto di TvLuna, Carlo, che chiarisce dunque in maniera definita che il patron non sarà ad Anfield per assistere alla sfida di Champions League. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Renica afferma che il Napoli è vivo e giudica eccessivo il comportamento della società Caos Napoli – Arrivano conferme sul contenzioso sui diritti d’immagine Olimpico di Roma – Ancora cori contro i napoletani Inter, infortunio shock per Barella! Il comunicato del club sulle condizioni, la data del rientro VIDEO – Milan-Napoli, vista e commentata da Crudeli: dalla disperazione alla gioia per ...

