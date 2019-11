Salvati i due escursionisti bloccati dalla neve “Che figuraccia”

Lampedusa - si rovescia un barcone al largo dell’isola dei Conigli : Salvati 143 migranti. Due naufraghi : “Le nostre mogli sono disperse” : sono 143 i migranti salvati dalla Guardia di finanza e della Gguardia costiera nel pomeriggio di sabato dopo un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, tra la spiaggia dell’isola dei Conigli e cala Galera. “I migranti sono stati portati in salvo – racconta il sindaco di Lampedusa Totò Martello – e le motovedette sono uscite nuovamente per accertarsi che non ci siano persone in mare”. Le persone recuperate sono ...

Maltempo : quattro persone bloccate in auto a Roma - due minori Salvati dai Vigili del Fuoco : quattro persone, tra cui due minori, bloccate nelle proprie auto a causa della forte pioggia sono state salvate dai Vigili del Fuoco su via Ardeatina, a Roma. E in città sono stati diversi gli interventi, almeno 50, per allagamenti di appartamenti, di cantine e di garage. E sono tanti anche gli alberi caduti in strada. Problemi a causa del Maltempo si registrano anche sul litorale Romano: ad Anzio e a Lavinio, in localita’ Lavinio Lido ...

Migranti - Alarm Phone : «Duecento Salvati a bordo della nave italiana Asso Trenta» : Nuovo salvataggio di Migranti nel Mediterraneo, a largo delle coste italiane. A rivelarlo è Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai Migranti in difficoltà in mare, che su...

Scivolano sotto le cascate di Cento Fonti - Salvati dal Cnsas due escursionisti : Teramo - Due interventi del 118 dell'Aquila, domenica, con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo a bordo. Alle 14.30, in località cascate delle Cento Fonti sui Monti della Laga, sono stati soccorsi due 42enni di Pescara impegnati in un'escursione in comitiva. Uno dei due, uscito dal sentiero, ha tentato di attraversare il corso del ruscello, ripido e molto scivoloso, ha perso l'equilibrio ed ...

Varese - due fratelli assaliti da un branco per rapina : “Salvati” da un altro ragazzino : Due fratellini di Malnate (Varese) per diversi minuti sono rimasti in balia di una banda di giovanissimi rapinatori. A salvarli è stato un giovane di origine probabilmente africana, dall’identità ancora misteriosa, del quale si sono perse le tracce. La sua incursione, tuttavia, è risultata decisiva. Li ha messi tutti in fuga, scongiurando la rapina. Del ragazzo africano, al momento, si sa poco o nulla se non che al momento ...