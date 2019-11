“Ma Alda D’Eusanio?!” Non ci sarà nello show di Chiambretti Ed è proprio lui a spiegare

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) A partire da mercoledì 27 novembre ritornerà il programma televisivo di Rete 4, ‘La Repubblica delle Donne’, condotto da Piero. Ma la notizia sicuramente più clamorosa riguarda una pesantissima assenza. Non cipiù infatti la giornalistaD’Eusanio, la quale ha deciso di intraprendere un altro percorso. Su di lei circolano già da diversi giorni voci insistenti su ciò che farà l’anno prossimo. Sembra infatti destinata a partecipare al reality di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ 2020, chepresentato da Alessia Marcuzzi nella prossima primavera. Ma i motivi del suo addio asono ben altri. (Continua dopo la foto) La conduttrice ha infatti firmato un contratto di esclusiva con la produzione di ‘Live – Non è la D’Urso’ e dunque avrà l’obbligo di prendere parte come opinionista soltanto ...

GerberArancio : RT @GemmitiMoreno: Sei bella semplicemente, come un fiore raccolto in fretta, come un dono inaspettato, come uno sguardo rubato o un ab… - ArmandaGelsomin : RT @RosariaMirage: ????'Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia, ma vivilo sino In fondo, perché quel… - bellalilli16 : RT @emanuelaneri14: ~Mangerete polvere, cercherete d’impazzire e non ci riuscirete, avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in… -