Droga e armi in esercizio commerciale | apposti sigilli in locale al Quartaccio

Droga e armi - arresti di Polizia e GdF : 7.00 I finanzieri del Gico di Bari e dello Scico di Roma, insieme agli agenti della Polizia di Stato della Squadra mobile di Foggia, stanno eseguendo dall'alba un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone, a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ingenti i sequestri di beni in collaborazione con lo Scico delle Fiamme Gialle. Gli arresti hanno riguardato prevalentemente ilcosiddetto ...

Julie Andrews : "Provarono a Drogarmi per vedere come sarebbe stata Mary Poppins dopo una sniffata" : “Mi cantavano ‘basta un poco di zucchero…’ offrendomi cocaina”, parola di Mary Poppins, o meglio di Julie Andrews. L’attrice 84enne, volto storico della tata del classico Walt Disney, ha ricordato un party hollywoodiano a cui, nel 1971, venne invitata assieme al marito regista Blake Edwards: “I padroni di casa volevano vedere come sarebbe stata Mary Poppins da fatta”.come riporta il Daily Mail, ...

Julie Andrews : Volevano Drogarmi per vedere cosa fa Mary Poppins strafatta : Come riportato dal Daily Mail, a Julie Andrews una volta successe di essere invitata col marito Blake Edwards a una festa a Hollywood dove i padroni di casa cercarono di costringerla a forza a prendere della cocaina perché “Volevano assolutamente vedere com’era Mary Poppins da drogata". Nella sua autobiografia “Home Work: A Memoir of My Hollywood Years”, l'attrice 84enne ha rivelato che al suo defunto marito quella stessa sera fu offerta ogni ...

Dark web - vendita di Droga e armi : chiusa la piattaforma online “Berlusconi Market”. Tre arresti : Gestivano un mercato nero attivo sul Dark web con 100mila annunci per la compravendita di droga e armi. Dietro a falsi nomi di importanti politici, come “EmmanuelMacron” e “VladimirPutin“, utilizzati per non rivelare la loro vera identità in rete, si nascondevano i tre giovani amministratori di 19, 26 e 27 anni, della piattaforma online “Berlusconi market” con guadagni di migliaia di euro al mese. A svelare i ...

Pavia : trovati con Droga e armi - 2 arresti : Milano, 30 ott. (Adnkronos) - droga e armi a Vigevano, in provincia di Pavia. Gli scambi sospetti sono stati notati dai carabinieri in borghese che hanno arrestato due operai di 64 e 56 anni. Nei pressi del parcheggio dell’asilo Vittoria, durante un servizio esterno dei militari, le forze dell'ordin

Sara Tommasi a Live Non è la D'Urso : 'Mi Drogavano per farmi girare film porno' : Scioccanti dichiarazioni di Sara Tommasi, ospite domenica sera di Live Non è la D'Urso: la showgirl ha ripercorso insieme a Barbara D'Urso i vecchi fasti del periodo televisivo, ma soprattutto ha raccontato i retroscena che l'hanno portata al periodo buio ovvero alla parentesi nel mondo dell'hard. E tali dichiarazioni continuano a suscitare curiosità e polemiche tra gli appassionati di tv e di gossip. con alcuni spettatori che non sembrano ...

Li pedinano e li beccano con Droga e armi clandestine : Sofia Dinolfo I due sono stati pedinati con due distinte squadre e colti in flagranza di reato tra Paternò e Catania Trovati in possesso di droga destinata allo spaccio e armi clandestine. Sono stati così arrestati a Catania, Antonio Rossello di 72 anni e Giovanni Vilardita di 50 anni, entrambi del luogo, colti nella flagranza di reato. L’operazione è il frutto di un’indagine mirata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo della ...

Sardegna : armi - Droga e auto rubate - arrestate tre persone : Hashish, marijuana, armi, munizioni, auto e moto rubate. Ma soprattutto l’ombra della mafia nigeriana che si affaccia in tutta la Sardegna. Ne sono convinti gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari che martedì mattina, a Quartu Sant’Elena, hanno arrestato con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti due ragazzi nigeriani: Yly Aimienoho e Innocent Iboi, rispettivamente di 31 e 34 anni. In manette è finito anche un ...

Sequestrate armi - munizioni e Droga in una carrozzeria di Lucera : Maria Girardi L'operazione è stata condotta in collaborazione con il personale esperto del comparto A.T.-P.I. della Compagnia di San Severo e con un'unità cinofila della Compagnia di Manfredonia Nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio finalizzata alla tutela della legalità e alla lotta di ogni forma di illecito, sono state Sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia armi, droga e un ...