Calendario Combinata nordica 2019-2020 | le date e il programma della Coppa del Mondo

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) E’ tutto pronto per il viadeldi. La prima tappa è inil prossimo fine settimana a in Finlandia per la precisione a Ruka. A seguire gli atleti saranno impegnati sulle piste più importanti delcome Lillehammer, Park City, Val di Fiemme, Oberstdorf e molte altre. Per quanto concerne l’Italia fari puntati come sempre su Alessandro Pittin il migliore interprete di questa disciplina tra gli azzurri. Grande attesa per quanto potranno fare Samuel Costa e il giovanissimo Aaron Kostner.DELNovembreRuka 29/11 – 01/12 DicembreLillehammer 07/12 – 08/12 Ramsau 21/12 – 22/12 GennaioVal di Fiemme 10/01 – 12/01 Oberstdorf 25/01 – 26/01 Seefeld 31/01 – 02/02 FebbraioOtepää 08/02 – 09/02 Trondheim ...

