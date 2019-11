Boban e Maldini offrono a Ibrahimovic un biennale per un totale di 6 milioni

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019)è il grande obiettivo di gennaio del Milan dopo che, uno dopo l’altro, tutti i nuovi acquisti distanno deludendo. I rossoneri, scrive il Corriere della Sera, hanno contattato Ibra e Raiola con un’offerta, ma lo svedese non è convinto L’offerta rossonera, 2netti fino a giugno, più 4 netti per la stagione prossima, non lo convince. A dimostrazione che lo svedesone si sente ancora il grande campione che è stato, nonostante vada per i 39. Zlatan, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, avrebbe però preso tempo, rispondendo che gli servirà una decina di giorni per decidere. A inizio dicembre scioglierà le riserve, considerato che anche Bologna e Napoli sembrano fare sul serio per accaparrarsi lo svedese. Sedovesse arrivare (e al momento non è affatto scontato), sarà perché l’ad Ivan Gazidis avrà derogato alla sua ...

