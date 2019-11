Bisceglie | questa volta è ufficiale | esonerato Sandro Pochesci

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019)non è più l’allenatore del. Fatale il pareggio interno contro la Paganese per l’ex tecnico della Casertana, che già qualche settimana fa era stato vicino all’esonero salvo poi ricevere la fiducia della società pugliese. Un solo punto nelle ultime cinque e penultimo posto in classifica nel girone C di Serie C per il. Ecco di seguito il comunicato sul sito. “L’ A.S.Calcio, alla luce degli ultimi risultati sportivi, comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della prima squadra. A mistervanno i ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata. A lui, i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.L'articolo...

blad_72 : @GiovanniSalzan Quanti ricordi...con questa foto la sveglia del mia nonnaaa e mia mammà quando ero piccolo...and… -