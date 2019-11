Ora la sardina sfida Salvini: Anticorpi contro aggressivi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Serena Pizzi Mattia Santori ammette di avere in mente "un progetto di centrosinistra". Ma se tutto dovesse fallire alle elezioni? "Non mi sento responsabile"Mattia Santori, uno dei quattro leader delle sardine, in questi giorni è un po' sulla bocca di tutti. Dopo la manifestazione in piazza a Bologna, infatti, è quasi impossibile non parlare di lui e dei suoi tre amici. Mattia, però, dice di non sapere dove porterà questo movimento "nato dal basso", non sa se darà vita a un partito (ma intanto ha registrato il simbolo all'agenzia marchi dell'Ue) e giura di non avere alle spalle nessun politico (mezza verità). Ma in tutta la sua innocenza e con la faccia pulita, sta iniziando ad apprezzare il successo (anche se a noi aveva detto che la fidanzata poco sopporta questo tam tam mediatico). Apprezza talmente tanto che ora - sempre sorridendo - inizia a lanciare i primi ...

