Elezioni regionali Calabria 2020 | data | candidati e quando si vota

Elezioni regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Striscia la Notizia infierisce sull'inviata del Tg1 : "Le Elezioni regionali in Reggio Emilia" : Sempre attentissima, la redazione di Striscia la Notizia, quando si tratta di gaffe televisive. E una carrellata di strafalcioni è stata proposta dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione andata in onda venerdì 22 novembre. Nella rubrica "Segnalati da voi", particolarmente gustoso l'errore in cui, s

Elezioni regionali in Calabria : il M5S sceglie il docente Francesco Aiello : Il MoVimento 5 Stelle ha scelto, ma non ancora ufficializzato, il nome da presentare come candidato alla presidenza della Regione Calabria: è l'economista e docente universitario Francesco Aiello, professore di politica economica all'Università della Calabria nonché fondatore di Open Calabria. Il diretto interessato, però, non ha ancora sciolto la riserva e si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno questo che più che un onore ...

M5s - Cuperlo : “Correre soli a Elezioni regionali è regalo alla destra. Terza via? Non c’è” : Gianni Cuperlo, membro della segretaria dem guidata da Zingaretti è netto: “La scelta del M5s di correre da solo alle prossime elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna è un regalo alla destra. Io mi auguro che possano ancora riflettere dentro quel Movimento”. In Emilia – osserva Cuperlo – c’è un presidente che ha messo in campo un programma che incrocia le sensibilità del M5s in molti temi e che potrebbe ...

Elezioni Emilia Romagna - tutte le regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Elezioni regionali - il M5S correrà da solo. Di Maio : “Nessuna ripercussione su tenuta del governo” : "No, non ci saranno contraccolpi sul governo". Così il leader pentastellato, Luigi Di Maio, risponde alla stampa che gli chiedeva se la scelta di correre in solitaria alle prossime Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, emersa dalla votazione sulla piattaforma Rousseau, potrebbe avere ripercussioni sulla tenuta dell'alleanza di governo.Continua a leggere

Clamoroso risultato del voto su Rousseau : i 5 stelle si presenteranno alle Elezioni regionali : Gli attivisti M5s bocciano la linea Di Maio: il voto sulla piattaforma Rousseau vincola il Movimento a presentare la lista 5...

M5S - voto su Rousseau per le Elezioni regionali : e la base si spacca : Sdegnati i rappresentanti del Movimento in Calabria ed Emilia Romagna. «Bisogna partecipare alle elezioni». La polemica sul quesito: «Può trarre in inganno i votanti, il sì si può confondere con il no». Alle 20 si chiudono le votazioni

Il Movimento 5 Stelle lascerà decidere agli iscritti se presentarsi alle Elezioni Regionali : Gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a decidere sulla partecipazione alle prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, in programma il prossimo 26 gennaio: "Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento, e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme".Continua a leggere

Elezioni regionali - il Pd sorride : in Emilia Romagna la spallata di Salvini è pura utopia : Sondaggi favorevoli, e non di poco, al centrosinistra in vista delle prossime Regionali nella regione rossa per eccellenza...

Elezioni regionali in Calabria il 26 gennaio 2020 in concomitanza l'Emilia-Romagna : Le Elezioni regionali in Calabria si terranno il 26 gennaio del 2020 in concomitanza con il voto in Emilia-Romagna. Ad annunciare la data ufficiale è stato il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio aprendo la seduta di oggi del Consiglio regionale. Calabria: chiesto processo per i due candidati alla Regione, Oliverio (PD) e Occhiuto (FI) Chiesto il rinvio a giudizio del presidente ...

Elezioni regionali in Campania 2020 - centrodestra avanti con tutti i candidati : A un mese e mezzo dal primo, eseguito dalla Winpoll Arcadia a fine settembre, arriva ora il secondo sondaggio sulle Elezioni regionali in Campania fissate per il prossimo anno. Stavolta, su un...