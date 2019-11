Auto travolta da piena | muore una donna nell' Alessandrino

Ciclismo femminile - incidente per Letizia Paternoster - travolta da un’Auto. Le condizioni dell’azzurra : Letizia Paternoster è stata investita questa mattina da un’auto mentre si stava allenando ad Arco. Fortunatamente le condizioni dell’azzurra sembrano non destare troppe preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal sito Rainews, la giovane era uscita in bici nella zona del Garda e mentre stava affrontando una rotatoria una vettura l’ha travolta. Immediati i soccorsi per la ciclista che è stata trasportata in ambulanza ...

Ferrara - veterinaria muore travolta da un’Auto mentre tenta di salvare un cane dalla strada : Elisabetta Pelizzari, veterinaria di cinquantadue anni impiegata nello staff della clinica veterinaria Estense, è morta in seguito a un drammatico incidente a Bondeno (Ferrara). Era scesa dalla sua auto per aiutare un cane in difficoltà quando è stata travolta da una Mini Cooper. Elisabetta ha lottato per ore in ospedale tra la vita e la morte.Continua a leggere

Incidente mortale a Palermo - donna muore travolta da un’Auto guidata da 80enne : Una donna è morta questa notte in via Croce Rossa a Palermo nel corso di un Incidente stradale. A perdere la vita è stata Gilda Di Tullio di 80 anni. La donna stava attraversando la strada all’altezza di viale Emilia quando è stata travolta da un’automobile guidata da un anziano di 80 anni. La vittima è stata investita in via Croce Rossa da una Ford Focus guidata da N.A., queste le iniziali dell’uomo alla guida, che adesso sarebbe accusato del ...

Chieti - scende dal furgone sulla Trignina e viene travolta da un’Auto : morta giovane donna : Una giovane donna di nazionalità romena residente a Vasto (Chieti) è morta nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Trignina, in territorio abruzzese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna è scesa da un furgone col quale viaggiava con un uomo quando è stata travolta e uccisa da un'auto.Continua a leggere

Castelfranco - donna travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce : caccia all’Auto pirata : Incidente in via dei Carpani a Castelfranco in provincia di Treviso: una donna è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti agli occhi della figlia. Partita una caccia all'auto pirata che prima l'ha colpita e poi è fuggita a tutta velocità senza prestare soccorso. Si cerca una Fiat Punto guidata da una donna.Continua a leggere

Cuneo - ragazza di 25 anni travolta e uccisa da un’Auto : camminava a piedi sull’Autostrada : L'incidente è avvenuto ieri sera. Una ragazza di 25 anni è stata travolta e uccisa mentre percorreva, a piedi, un tratto dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Immediato l'intervento dei soccorritori, che ora stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale e le ragioni per cui la vittima percorreva a piedi la strada a scorrimento veloce.Continua a leggere

Cuneo - 14enne di origine calabrese muore travolta da un'Auto dopo essere scesa da un bus : Una drammatica notizia giunge dal Piemonte, dove una ragazza di appena 14 anni, è stata travolta e uccisa da un'autovettura subito dopo essere scesa da un autobus. La ragazza si era trasferita in Piemonte insieme alla sua famiglia originaria della Calabria. Per la ragazzina, nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, non c'è stato nulla da fare in quanto le ferite riportate sono risultate essere fatali. Sulla dinamica ...

Maltempo - Auto travolta da onda di fango : morto agente : E’ stato trovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è...

Iglesias : muore travolta da un’Auto mentre accompagna a scuola la nipote : Stava accompagnando la nipotina a scuola tenuta per mano, quando improvvisamente le due sono state travolte da un grosso fuoristrada che percorreva via Pacinotti, a Iglesias. Anna Maria Fois, 67 anni, originaria di Iglesias, è morta mentre stava per essere trasferita con l'elisoccorso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Troppo gravi i traumi subiti durante l’impatto. La nipotina di 8 anni, invece, ha subito lieve escoriazioni ed è, ...

Morto «Rocky Giraldi» - l'attore che recitò al fianco del Monnezza : la sua moto travolta da un'Auto : Sui social gira già la foto ricordo di lui piccolissimo, Rocky Giraldi, che sorride accanto all' ispettore Nico Giraldi, ovvero Tomas Milian. Aveva compiuto 46 anni solo pochi giorni fa...

Morto Paco Fabrini - addio all’attore che recitò con “il Monnezza” : la sua moto travolta da un’Auto : È Morto a 46 anni in un incidente stradale l’ex attore Paco Fabrini, divenuto famoso quando era ancora un bambino per aver interpretato il ruolo di “Rocky Girardi“, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian nei film con “il Monnezza“. Fabrini aveva abbandonato la carriera d’attore nel 1986 e poi aveva aperto una pizzeria in un piccolo comune in provincia di Viterbo. L’incidente mortale ...

Brindisi - incidente nel rione Perrino : Auto travolta da treno - paura per quattro donne : paura nel pomeriggio per un incidente a Brindisi: un’auto è stata travolta da un treno sull'attraversamento ferroviario nella zona industriale della città, nel rione Perrino. Fortunatamente in salvo le quattro donne che viaggiavano a bordo del veicolo. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e un’ambulanza.Continua a leggere

Auto travolta dal carico di legna di un tir in Valtellina - muore anche la madre di Matteo : La tragedia in Valtellina. La vittima, Grazia Pomoli, 52 anni, insegnante di Ardenno è deceduta nella notte in ospedale poche ore dopo il figlio di 15 anni

