Ne chiediamo la punizione Ecco la querela contro Chef Rubio

(Di sabato 23 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo L'esposto presentato dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia: "Apprezzamenti gravemente diffamatori nei confronti degli umbri" Il Tweet diaveva già sollevato diverse polemiche. Erano i giorni delle elezioni regionali in Umbria, della vittoria di Donatella Tesei, del crollo della roccaforte rossa governata dal dopoguerra dal centrosinistra. Il cuoco, noto per la sua trasmissione tv e per gli aspri scontri con Matteo Salvini, sui social s'infuriavaConte, parlava di "razzisti umbri" e evocava "peracottari" che avrebbero dato "le pizze" al presidente del Consiglio. Un mese dopo, il cinguettio è finito all’interno di una denuncia presentata dai consiglieri FdI del comune di Perugia che lo accusano di aver "diffamato" gli elettori della regione senza mare.L’atto, che ilGiornale.it ha letto interamente, è stato depositato in ...

