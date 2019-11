Mattarella | memoria contro virus pronti ad infettare società

Strage di Marzabotto - 75 anni dall’eccidio dei nazifascisti. Mattarella : “La sua memoria va custodita - il male non è sconfitto per sempre” : “Alle atrocità della barbarie nazifascista, la Repubblica e la sua democrazia hanno risposto ponendo al centro la persona, affermando l’aspirazione alla pace e quella alla giustizia, il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e, insieme, dei diritti delle comunità in cui l’uomo si realizza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la Strage di Marzabotto, di cui oggi ricorre il 75esimo anniversario. ...