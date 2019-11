Gli italiani si fidano poco delle app | in filiale per l’estratto conto

Giorgia Meloni : "Carola Rackete ospite d'onore in Rai da Fazio. Ma cosa vi hanno fatto Gli italiani?" : Giorgia Meloni attacca pesantemente Fabio Fazio che nella puntata di domenica 24 novembre, a Che tempo che fa, su Rai due, ospiterà la Capitana anti-Salvini Carola Rackete: "Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui tre presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motove

Carbonara - ricetta originale e storia di uno dei piatti più amati daGli italiani : La ricetta della Carbonara, una delle più amate nel mondo, prevede ingredienti base senza tentennamenti: pecorino romano, guanciale, pepe e uova fresche. Punto. Non è questione di integralismi, ma di rispetto per un piatto imperfettibile della tradizione, anche se - sorpresa - non affonda affatto le radici nell'antichità. La strana storia della Carbonara Le notizie della Carbonara iniziano a comparire solo a partire dal 1944. ...

Sondaggi elettorali - perde voti la Lega : in calo anche la fiducia deGli italiani in Matteo Salvini : Con il Sondaggio realizzato dall'istituto Ixè viene evidenziato un calo dei voti per la Lega e un contestuale decremento della fiducia degli italiani nei confronti del leader del Carroccio, Matteo Salvini. Guadagnano consensi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva. Il leader che gode di più fiducia resta Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tp : per il 72 - 7% deGli italiani il M5S non è in grado di governare : Sondaggi elettorali Tp: per il 72,7% degli italiani il M5S non è in grado di governare https://www.youtube.com/watch?v=W7IHdZkyRO4& feature=youtu.be Un italiano su due è favorevole all’ingresso dello Stato nell’ex Ilva. Solo il 12,9% si dichiara completamente contrario. Il 25,6% pone il suo niet ma invita lo Stato ad aiutare l’indotto e fare leggi speciali per rilanciare l’area. Sono questi i risultati dei ...

Gli italiani lavoreranno 5 anni in meno degli altri europei (ma non è una bella notizia) : Secondo una statistica Eurostat sulla vita lavorativa di chi oggi ha 15 anni, gli italiani lavoreranno in media 31,8 anni...

Gli italiani lavoreranno 5 anni in meno degli europei (ma non è una bella notizia) : Secondo una statistica Eurostat sulla vita lavorativa di chi oggi ha 15 anni, gli italiani lavoreranno in media 31,8 anni...

Slittino - Nations Cup Igls 2019-2020 : bene Gli atleti italiani - in cinque avanzano nelle prove individuali più una coppia : Buone notizie dalle prove di Nations Cup di Igls-Innsbruck, in vista della prima tappa di Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020. Sul budello austriaco, infatti, avanzano ben cinque atleti italiani nel singolo (due al maschile, tre al femminile) più la coppia composta da Ludwig Rieder e Patrick Rastner nel doppio. Da domani scatteranno le gare ufficiali, con le prove femminili e quelle del doppio. Domenica toccherà agli uomini. Nella prova ...

ILVA E ALITALIA/ Il tresette col morto in cui perdono Gli italiani : Sembra esserci un affascinante punto di contatto tra il doppio stallo del Governo sul fronte dell'ILVA e su quello dell'ALITALIA

Volley - i miGliori italiani della settima giornata di Superlega : Zaytsev e Lanza al potere - Anzani risponde - Travica direttore : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la settima giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono scese in campo tutte le big che si sono date battaglia a distanze, di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel turno infrasettimanale. DRAGAN Travica. Dirige Padova in maniera stellare e guida i veneti a uno storica successo sul campo di Trento dove non vincevano da 15 anni, il ...

Prestiti - consumatori : “Arbitro bancario vuole taGliar fuori i clienti italiani dai rimborsi dei costi in caso di estinzione anticipata” : La Corte di giustizia europea impone una riduzione di tutti i costi sostenuti per ottenere un prestito nel caso di estinzione anticipata del finanziamento. Banche e intermediari italiani prendono tempo. Intanto l’Arbitro bancario scende in campo predisponendo un fascicolo da sottoporre alla Conferenza dei collegi giudicanti che dovranno poi dirimere eventuali controversie fra clienti e istituzioni finanziarie. Obiettivo: concordare in ...

In auto o in bus? No. A sorpresa - Gli italiani ascoltano podcast in casa : In numero di ascoltatori di serie audio è aumentato del 16% nel 2019: ad appassionarsi a questo mezzo di comunicazione sono soprattutto gli under 35. Ecco quali sono le categorie che permettono di guadagnare con i podcast

2 italiani su 3 soffrono di disturbi gastrointestinali : le regole deGli esperti per evitarli : Due italiani su tre soffrono abitualmente di disturbi gastrointestinali che, come prevedibile, aumentano nel periodo delle festività natalizie, quando colpiscono anche chi, durante il resto dell’anno, non ne soffre mai. È quanto emerge da una ricerca condotta da Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica. Il maggiore consumo di cibo e alcool e le maggiori concessioni ad alimenti e bevande da ...

Ecco quanti sono Gli italiani che gestiscono il denaro con lo smartphone : In base al report Nielsen eFinance, sono in costante crescita gli italiani che utilizzano lo smartphone per la gestione del proprio denaro: i numeri salgono sia per i pagamenti sia per i servizi finanziari online. L'articolo Ecco quanti sono gli italiani che gestiscono il denaro con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il 27 novembre a Roma convegno sulla green economy : sarà presentato il rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma, mercoledì 27 novembre 2019, ore 9.30, presso l’Auditorium MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4A), il convegno dal titolo “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal” nel corso del quale verranno divulgati i dati del XVII rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. L’evento è promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi con la Main Partnership ...