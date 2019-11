Francesco Chiofalo in lacrime su Ig dopo la pace con Antonella | ' Non sbaglierò mai più'

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati finalmente insieme. La lunghissima opera di convincimento dell'ex partecipante di Temptation Island che, dopo essere stato mollato dalla schermitrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non si era praticamente dato pace, ha portato i suoi frutti.E' stato Francesco Chiofalo in prima persona ad aver annunciato la bella notizia ai suoi follower attraverso il proprio profilo ufficiale ...

Francesco Chiofalo imita una persona che soffre di attacchi di panico è bufera sui social : Francesco Chiofalo qualche giorno fa avuto un confronto con una blogger dove aveva rivolto alcuni appellativi poi ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web. Francesco allora ha preso parola dal ...

