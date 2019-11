Fiorenzuola | prof minaccia le Sardine | Se andate in piazza | a scuola vi renderò la

Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) Ilche hato le "" sarà sospeso. Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti prende posizione nei confronti di Giancarlo Talamini Bisi, l'insegnante di(Piacenza) che in occasione del flash mob organizzato per domani dal Movimento dellein città, dove è atteso Matteo Salvini, ha avvertito i suoi studenti di non andare inse non vogliono che ala loro vita diventi "un inferno". Fioramonti in un post su Facebook ha spiegato che: "A tutela dei diritti degli studenti e della stessaho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione".Secondo il ministro: "Educare al rispetto dei principi della Costituzione è uno dei fondamenti dell’istituzione scolastica, tra questi vi sono certamente il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero ed a partecipare alla ...

giornalettismo : Il prof di liceo che'minaccia' gli studenti: 'Se li becco alla manifestazione delle #sardine a #Fiorenzuola, il 6 l… - RaiNews : #Sardine, prof di #Fiorenzuola ai suoi studenti:se vi vedo in piazza renderò la vostra vita un inferno ?… - giornalettismo : Si attendeva una reazione del @MiurSocial in seguito al post del docente che ha intimidito gli studenti che parteci… -