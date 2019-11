E' allerta rossa in Liguria | record di pioggia e allagamenti a Genova 

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019)per il maltempo nel centro e nel ponente delladove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente. Su Genova sono caduti 193 millimetri diin tre ore sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Numerose strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per glie la protezione civile ha invitato i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per liberare automobilisti dai sottopassi allagati dal nubifragio particolarmente intenso tra le 2 e le 4 di notte, tra cui quello di Brin.sono segnalati anche a Teglia e Rivarolo. Secondo quanto riferisce la protezione civile regionale, 19 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo, allerta rossa in #Liguria, pioggia eccezionale e onde di 6 metri #ANSA - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #22novembre, su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna. #allertaGIALLA in otto reg… - GiovanniToti : ?? È scattata l'allerta rossa nel centro e Ponente della #Liguria, che durerà per tutta la giornata di domani. Siamo… -