Bari | traffico di ecstasy preveniente dall' Olanda | 3 arrestati

Bari - tangenziale bloccata in direzione sud per un incidente - violento tamponamento all’uscita di Poggiofranco - code di diversi chilometri e traffico paralizzato : Un banale incidente ha mandato in crisi il traffico sulla tangenziale di Bari e su tutte le arterie che si collegano. L’incidente, un tamponamento di tre auto, è avvenuto in direzione sud all’altezza dell’uscita di Poggiofranco. In pochi minuti, l’incidente è avvenuto intorno alle 18,00, in tangenziale e sulla statale 96 si sono formate code interminabili. Al momento la circolazione risulta essere ancora rallentata. Le persone che ...