Ancona | trovato in mare il cadavere di una ragazza irlandese

Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) Nella notte adi vigili del fuoco e una motovedetta della Guardia Costiera hanno recuperato in, davanti al cantiere ex Isa Yacht, il corpo senza vita di unadi 30 anni. La giovane faceva parte dell'equipaggio di uno yacht di 52 metri battente bandiera delle Isole Cayman, che da circa 20 giorni si trova ormeggiato presso il cantiere navale della Palumbo Superyachts per dei lavori di manutenzione.Al momento non sono chiare le cause del decesso, sul quale stanno indagando la polizia scientifica e la Capitaneria di Porto. La giovane aveva trascorso la serata nel porticciolo turistico insieme agli altri membri dell'equipaggio, rientrando prima degli altri alla base. Quando i colleghi sono ritornati allo yacht per riposare hannola borsa dellasulla scaletta. Il medico legale eseguirà gli accertamenti del caso per escludere la presenza di segni ...

