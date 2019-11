Ancelotti riparte dalle sue certezze | modulo e senatori

Libero : Ancelotti il normalizzatore. Contro il Genoa riparte dai senatori-ribelli : Su Libero , Gabriele Galluccio scrive della situazione del Napoli dopo l’ammutinamento dei calciatori di martedì scorso e di quanto sia importante, stasera, per Ancelotti , vincere Contro il Genoa . Non sono mai state tanto attuali le parole di Massimo Troisi, scrive, che diceva: «Mi piacerebbe essere l’amante di una moglie di un calciatore solo per sapere tutto quello che succede nello spogliatoio». Perché i retroscena ...

CorSport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e Callejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...