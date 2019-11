Incidente per Silvio Berlusconi È successo dopo un selfie | le sue condizioni

Ciclismo femminile - Incidente per Letizia Paternoster - travolta da un’auto. Le condizioni dell’azzurra : Letizia Paternoster è stata investita questa mattina da un’auto mentre si stava allenando ad Arco. Fortunatamente le condizioni dell’azzurra sembrano non destare troppe preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal sito Rainews, la giovane era uscita in bici nella zona del Garda e mentre stava affrontando una rotatoria una vettura l’ha travolta. Immediati i soccorsi per la ciclista che è stata trasportata in ambulanza ...

F2 – Dalla riabilitazione all’Incidente : Juan Manuel Correa parla per la prima volta dello schianto di Spa : Juan Manuel Correa a 360 gradi: Dalla paura di non riprendersi completamente all’incidente di Spa Sono passati mesi ormai dallo spaventoso incidente di Formula 2 a Spa, dove ha perso la vita il giovane Anthoine Hubert. Nello schianto è stato coinvolto anche Juan Manuel Correa, che dopo essere stato sottoposto ad operazioni, adesso ha iniziato la sua riabilitazione, muovendo i primi passi. L’ecuadoriano-statunitense ha ...

Uber - guida autonoma sotto accusa : responsabilità umana e del software per l'Incidente mortale : Durante i test la Volvo XC90 investì e uccise un pedone in Arizona. Diffusi i risultati delle indagini: falle nella tecnologia e responsabilità umana le cause

F1 - John Elkann : “Sono molto arrabbiato per l’Incidente di Interlagos. L’unica cosa che conta è la Ferrari!” : “l’incidente di Interlagos? Mi sono arrabbiato! Questa stagione è stata straordinaria per la Ferrari, se guardate il numero di pole position che siamo riusciti ad ottenere. Peccato non averle convertite in vittorie. Quello che è successo domenica non solo mi ha fatto molto arrabbiare, ma ci ha fatto capire quanto sia importante la Ferrari. I piloti, indipendentemente da chi sono e da quanto sono bravi, saranno sempre piloti della Rossa. ...

A1 - riaperto tratto tra bivio A24 e diramazione dopo Incidente : Roma – Sulla A1 Milano Napoli e’ stato riaperto il tratto tra il bivio con la A24 e la diramazione Roma sud in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra un furgone ed un autobus. Sul luogo dell’incidente il traffico scorre su una corsia e si registrano 4 km di coda. L'articolo A1, riaperto tratto tra bivio A24 e diramazione dopo incidente proviene da RomaDailyNews.

Terribile Incidente stradale ripreso dalle telecamere : camion precipita da un viadotto per 20 metri [FOTO e VIDEO] : Le terrificanti immagini di un incidente stradale stanno facendo il giro del web. Nel video che trovate in fondo all’articolo, si può vedere un’auto colpire un camion e mandarlo fuori strada. Siamo su un cavalcavia in Slovenia, precisamente nella città di Lubiana. Il conducente dell’auto sbanda improvvisamente verso il mezzo pesante, che va a sbattere contro le barriere di sicurezza e precipita dal viadotto per circa 20 metri. Purtroppo il ...

Incidente sul set per Halle Berry : film sospeso : Halle Berry è stata vittima di un infortunio sul set del suo ultimo lavoro cinematografico, nel quale è sia attrice protagonista che regista. L'attrice 53enne stava girando una scena di "Bruised" all'interno di una nella palestra di Newark, in New Jersey, quando è avvenuto l'Incidente. A riportare la notizia per primo è stato il portale NJ.com, che ha raccolto la dichiarazione del produttore esecutivo, Brian Pitt, sull'accaduto. Halle Berry, ...

F1 - GP Brasile 2019 : Leclerc e Vettel convocati dai commissari. Ferrari a rischio penalità per l’Incidente? : Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono stati convocati dai commissari di gara al termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. I due piloti della Ferrari si sono resi protagonisti di un incidente a cinque giri dal termine, sul rettilineo dopo la prima chicane il tedesco ha cercato di superare il compagno di squadra e ha allargato leggermente la traiettoria portando al contatto tra i due alfieri di Maranello. Le due vetture ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton rischia la penalizzazione! Incidente con Albon - Sainz spera nel podio! : Non è stato sicuramente un GP del Brasile facile per Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1, è giunto terzo preceduto da uno splendido Max Verstappen, protagonista assoluto con la Red Bull, per la velocità espressa e la decisione nei sorpassi anche nei confronti dell’alfiere della Mercedes, e dal sorprendente francese della Toro Rosso Pierre Gasly, bravo ad ...

VIDEO Moto3 - GP Valencia 2019 : bandiera rossa per il maxi Incidente - caduti anche Foggia e Antonelli : Un incidente alla curva 11 nelle prime battute di gara ha costretto gli organizzatori a sventolare la bandiera rossa nel GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale Moto3. Sono caduti anche Foggia e Antonelli, fortunatamente non si è trattato di nulla di grave. Di seguito il VIDEO della bandiera rossa nel GP di Valencia della Moto3. VIDEO bandiera rossa GP Valencia Moto3: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

MotoGp – Paura a Valencia! Incidente shock per Zarco : cade e viene falciato dalla moto di Lecuona [VIDEO] : Grande Paura a Valencia per l’Incidente occorso a Johann Zarco: il pilota francese cade e viene colpito alle gambe, da dietro, dalla moto di Lecuona Incidente shock nell’ultima gara della stagione di motoGp. Johann Zarco ha rischiato grosso nelle fasi più calde della corsa di Valencia, venendo colpito dalla moto di Lecuona e uscendone, fortunatamente, solo acciaccato. Il pilota francese è finito fuori pista ed è stato ...

Moto2 - GP Valencia 2019 : la gara prenderà il via alle 12.50. 30' di ritardo per l’Incidente in Moto3 : Piccolo cambio di programma per quanto concerne il GP di Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. La corsa, che originariamente sarebbe dovuta partire alle ore 12.20, scatterà con un ritardo di 30′, per via del brutto incidente nel corso della gara in Moto3. La bandiera rossa e la nuova procedura di partenza hanno portato ad uno slittamento che costringerà gli alfieri della media cilindrata a dover ...

Gerry Scotti e la grande paura per il figlio Edoardo dopo l'Incidente : "Non lo auguro a nessuno" : Ospite a Verissimo, il conduttore ha parlato dell'incidente stradale in cui il figlio Edoardo è rimasto vittima. Ora il...