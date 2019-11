«Il M5S è morto | proponeva un cambiamento da gattopardi Le sardine? Non è politica»

Lilli Gruber a Piazzapulita - campane a morto per Pd e M5S : "Come vedo questo governo" : Se anche Lilli Gruber, inguaribile progressista, suona le campane a morto per Pd e M5s, allora per i giallorossi si mette davvero male. "questo governo lo vedo assai instabile", spiega Lady Otto e mezzo ospite in studio del collega di La7 Corrado Formigli a Piazzapulita. Il problema è nel manico del

Imola - M5S nel caos dopo le dimissioni della sindaca : “Il Movimento è morto”. Dietro al passo indietro faide interne e alleanza col Pd : Telefoni muti. Bocche cucite. Imbarazzo e rabbia solo sui social oppure fuori dai taccuini dei giornalisti. Il popolo grillino si risveglia nel caos all’indomani della comunicazione del sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi che ieri sera, in piazza Matteotti, aveva chiamato a raccolta i cittadini per illustrare i progetti dell’amministrazione. Invece ha annunciato le dimissioni, lasciando attoniti i presenti e la sua giunta, colta di ...

