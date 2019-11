Garau | ogni giorno per dirigenti ospedalieri mezz’ora di servizio in più

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – Arrivano le parole di Alessandro, segretario del Coas Medici, in merito alla sottrazione di mezz’ora daldeimedici: “Brutta sorpresa per imedici degli ospedali di Roma e del Lazio: dal primodel mese di novembre, allo scattare delle 6 ore e 20 minuti di, si vedono automaticamente sottratta mezz’ora dicome ‘pausa’, indipendentemente dall’utilizzo delmensa o dall’accesso ai suoi locali. Tutto cio’ avviene per decisione assunta dalle diverse Aziende sanitarie, senza un’adeguata consultazione o contrattazione con i rappresentanti dei Medici e, soprattutto, senza aver informato in modo puntuale i diretti interessati che lo hanno scoperto consultando online i propri cartellini.” “Questa procedura automatica di sottrazione tramite ...

