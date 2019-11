Dl fisco | bozza pacchetto relatori | il modello 730 slitta al 30 settembre | si allarga la

Decreto fisco - obbligo Pos : nella bozza finale primo intervento sulle commissioni. Esercenti potranno usare il 30% in credito d’imposta : Un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro annui. Dopo le polemiche dei commercianti per l’introduzione delle sanzioni per chi non utilizza il Pos e la richiesta di abbassare le commissioni sui pagamenti elettronici, arriva il primo intervento del governo: è contenuto nell’articolo 22 della bozza ...

Dl fisco - bozza : Imu a piattaforme marine : 15.10 A partire dal 2020, anche le piattaforme marine per l'estrazione di idrocarburi pagheranno l'Imu, l'imposta municipale sugli immobili.Lo prevede un articolo del Decreto legge fiscale, nell' ultima bozza,collegato alla Manovra. L'imposta vale un incasso di 6 milioni ed è calcolata ad un'aliquota del 10,6 per mille.Allo Stato vanno 4,3 milioni, il resto ai Comuni, scelti con decreto. Lo stanziamento in Manovra per il Pubblico impiego, di ...

Decreto fisco - nella nuova bozza arriva la multa per i negozianti che non accettano il pagamento con bancomat : A sette anni dalla legge che impone di accettare i pagamenti elettronici arrivano finalmente le multe per i negozianti che storcono il naso e chiedono i contanti. A prevederle è l’ultima bozza del Decreto legge fiscale collegato alla manovra, che però non è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi e sarà esaminato probabilmente lunedì prossimo. La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per ...