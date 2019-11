Cosa si dice nei gruppi Facebook delle sardine

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) Se siete su, in queste ore vi sarà capitato di imbattervi nella sterminata galassia dipiù o meno locali dedicati al cosiddetto movimento, spin-off della mobilitazione che il 14 novembre scorso ha portato in piazza Maggiore a Bologna quasi 15mila persone contro Matteo Salvini. L’esperienza emiliana, oggi codificata in un vero e proprio manifesto redatto dagli organizzatori, è servita da ispirazione per migliaia di potenziali attivisti digitali, che hanno deciso di costruire una casa virtuale nella quale discutere e conoscersi. Le comunità disi sono così moltiplicate, arrivando a raggiungere numeri decisamente notevoli per un movimento politico spontaneo. Uno scontro bestiale Il gruppo più numeroso è L’Arcipelago, che in meno di 5 giorni è riuscito a radunare oltre 100mila utenti. Tra i suoi fondatori c’è Davide ...

borghi_claudio : Cose da pazzi, non faccio tempo a fare una 'tranquilla' audizione che esco e devo sentire Conte che dice che la Leg… - borghi_claudio : C'è vita anche in Università. Leggete cosa dice l'ordinario di diritto costituzionale di @unicatt CASO MES/ Così l… - pdnetwork : 'Facciamo campagna elettorale raccontando cosa vuole fare l' #EmiliaRomagna. Non basta rivendicare i risultati ragg… -