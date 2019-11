Anche Shawn Mendes ha sentito come Harry Styles lo ha chiamato e la sua reazione è

Fonte : news.mtv

(Di venerdì 22 novembre 2019) LOLhalo hae la suaè perfetta News Mtv Italia.

somerhalderdobr : @_Harryinmyheart Nope io penso ci sia anche il secondo palco, fu così anche per Shawn che il secondo palco non fu messo sulla piantina - itsfeds_ : @bluerovses si vede bene, ci sono stata per Shawn e anche se ero lì era tutto perfetto e si vedeva bene - duvkirkhar : @sapphireshawnn poi vedo che segui anche shawn quindi top ?? -