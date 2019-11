Spazio | scoperte tracce di zuccheri bio-essenziali all’interno di meteoriti

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Un nuovo studio, coordinato dalla Tohoku University in Giappone con il supporto del Goddard Space Flight Center della Nasa, ha scopertodi ribosio e altri, tra cui arabinosio e xilosio,di due campioni diricchi di carbonio: questi zuccheri sono composti biologici importanti per la formazione della vita. L’arabinosio, ad esempio, è un componente chiave del Rna – ovvero l’acido nucleico, una macromolecola di fondamentale importanza per tutti gli esseri viventi, che funziona per convertire le informazioni genetiche codificate dal Dna in proteine. I risultati dello studio – spiega Global Science – forniscono dunque un forte supporto all’ipotesi che la vita sulla Terra si sia sviluppata grazie ad elementi provenienti dallo. «Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra ...

