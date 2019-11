L'oroscopo di domani 22 novembre dall'Ariete a Vergine : Sole in Sagittario - Toro 'gongola' : L'oroscopo di domani venerdì 22 novembre 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Diciamo subito che, come annunciato nel titolo, ad essere sottoposti a valutazione saranno i segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A portare buone notizie sia in campo sentimentale, come anche nelle attività quotidiane, due eventi decisamente molto interessanti in ...

Predizioni astrali 23 novembre : Sagittario passionale - Scorpione burbero : Sabato 23 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare in Bilancia mentre il Sole, Giove e Venere transiteranno nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno resterà sui gradi del Capricorno ed Urano sarà in Toro. Il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in pianta stabile nei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Gemelli, meno ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 21 novembre : Sagittario sognante - Scorpione abile : L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce il transito di Marte in Scorpione, che regala una marcia in più in amore, sprigionando energia positiva e tanta voglia di conquistare la "preda amorosa". Sprezzanti del pericolo, ameranno il rischio anche i Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno che passeranno all'azione, concretizzando i propri sogni amorosi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove sensazioni ...

Oroscopo del 20 novembre : per il Sagittario agitazione nei sentimenti : Per i nati sotto tutti i segni zodiacali è ormai alle porte la giornata di mercoledì 20 novembre. Cosa hanno in serbo le stelle? Di seguito l'Oroscopo con il dettaglio delle previsioni relativamente ad amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Previsioni e Oroscopo del 20 novembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali Ariete: questo è un momento interessante per tutti coloro che stanno vivendo una storia d'amore e vogliono rafforzare la ...

L'oroscopo del giorno 21 novembre da Bilancia a Pesci : ottimo giovedì per Sagittario : L'oroscopo del giorno 21 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo giovedì. Target dell'astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Prima di iniziare, c'è da dire che sono poche le novità in arrivo dagli astri in vista del terzo giorno ...

Previsioni astrologiche dicembre - Sagittario : c'è voglia di uscire dalla 'zona di confort' : Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrologico Giove ed il Sole passare dal Sagittario al Capricorno, dove assieme a Saturno e Plutone vi sarà anche Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Marte permarrà in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento delle Previsioni ...

Previsioni astrali dicembre - classifica : tradimenti per Cancro - idee per Sagittario : Nel mese di dicembre troviamo il Sole e Giove spostarsi dal segno del Sagittario a quello del Capricorno, dove vi sono Saturno, Plutone ed, appena subentrato dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte rimarrà in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Venere cambierà domicilio passando dal segno del Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Sagittario, ...

Oroscopo dicembre - Sagittario : molta efficienza sul lavoro - salute instabile : Per i nati del segno del Sagittario, questo dicembre 2019 la fortuna darà occasione di vedere vari progetti fruttare, e magari ci sarà anche l'opportunità di incrementare le possibilità di fare carriera. Ci saranno anche ottime opportunità lavorative per i disoccupati ed un eccellente rendimento per chi studia. Purtroppo l'amore darà una fase di forte instabilità da affrontare con calma e perspicacia. Amore e affetti All'interno delle coppie lo ...

L'oroscopo di martedì 19 novembre : Venere in trigono a Sagittario - Pesci romantico : Durante la giornata di martedì 19 novembre Venere in trigono al segno del Sagittario creerà condizioni favorevoli nella sfera sentimentale, mentre la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete favorirà le avventure per i nativi del segno, oltre a creare le condizioni per un investimento azzardato al lavoro. Il Toro potrebbe riuscire a risolvere alcuni problemi di coppia e a ritrovare l'affiatamento con il partner, mentre l'Acquario passerà una ...

Oroscopo 18 novembre : più guadagni per il Sagittario - Acquario poco concentrato : La terza settimana del mese di novembre sta per prendere il via. Nel dettaglio le previsioni astrologiche e l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali di lunedì 18 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere qualche problema in più nelle relazioni a causa di Venere in opposizione, per il Capricorno ci sarà un recupero nel lavoro. Previsioni e Oroscopo del 18 novembre: la giornata dei dodici segni ...

Previsioni astrologiche 18 novembre : Leone entusiasta - Sagittario volitivo : Lunedì 18 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno del Leone, mentre Giove e Venere saranno sull'orbita del Sagittario. Intanto Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, come Marte, Mercurio ed il Sole proseguiranno sui gradi dello Scorpione. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli al Leone ed al Sagittario, meno rosee invece per Pesci ed ...

Previsioni astrologiche 17 novembre : Sagittario brioso - umore 'flop' per l'Ariete : Domenica 17 novembre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Giove e Venere in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine, Nettuno sarà stabile in Pesci e Marte proseguirà il suo moto in Bilancia. Previsioni zodiacali favorevoli al Sagittario ed ai Pesci, meno concilianti invece per Ariete ed ...

L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre - 2^ sestina : pagelle - Sagittario 'nove' : L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza la qualità relativa ai prossimi sette giorni in calendario. Come sempre in questa sede, anche oggi ad essere messi sotto analisi dall'Astrologia settimanale saranno i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, presi uno ad uno e confrontati sulla bontà dei rispettivi cieli astrali. Pronti a scoprire come è stata valutata la terza ...

Oroscopo 16 novembre : grande salto di qualità per i Gemelli - Sagittario insoddisfatto : Arriva un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 16 novembre è quindi pronto a rivelare la situazione astrologica attuale. Questa giornata d'inizio weekend annuncia che i nativi dei Gemelli possono fare un grande salto di qualità nel lavoro. Situazione delicata invece per quelle persone del Capricorno che devono affrontare grandi cambiamenti....Continua a leggere