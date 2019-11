Mourinho presenta la lista | c’è anche un calciatore del Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019) A poche ora dall’insediamento sulla panchina del Tottenham, Josètorna su un suo pallino di mercatoKoulibaly – Il difensore delè sempre stato un desiderio del tecnico portoghese.alla dirigenza degli “spurs” è stato chiesto l’acquisto di Kalidou Koulibaly. A riportarlo è il “The Sun”, il quotidiano inglese rende noto l’interesseper un altrodella Serie A, Paulo Dybala, che già nel corso della sessione estiva di mercato è stato vicino alla firma con il club finadi Champions. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Di Gennaro su Milan-: “Partita complicatissima per entrambe, agli azzurri non serve…” Gianni Di Marzio sprona le parti in campo a dare il meglio Padovan: ”Milan e Liverpool decisive per Ancelotti” Milan, il match delle deluse L'articolo ...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Tottenham, #Mourinho si presenta: 'Sono onorato, ecco cosa prometto. Sulla classifica...' - Andrea59196157 : RT @cmdotcom: #Tottenham, #Mourinho si presenta: 'Sono onorato, ecco cosa prometto. Sulla classifica...' - passione_inter : Mourinho si presenta al Tottenham: 'Non potrei essere più felice. Qui voglio vincere sempre' -… -