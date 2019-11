Ferrara | uccide a pugni la nonna 70enne dopo una lite in auto | arrestato il nipote di 22

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019)un’accesaper questioni di soldi, un ragazzo di 22 anni ha ucciso asua. È quanto successo nella serata di mercoledì a: il giovane è stato fermato dai carabinieri econ l’accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione dei militari, Pierpaolo Alessio si trovava in macchina con laMaria Luisa Silvestri, 70 anni, lungo via Marconi, nella zona vicino all’area industriale della città, quando al culmine di unanata per motivi economici ha iniziato a picchiarla fino poi adrla. I carabinieri sono stati subito allertati al telefono da una donna che, alla guida di un’in coda a quella di, aveva visto l’aggressione. Un militare, intervenuto sul posto, è riuscito a salire sulla macchina in corsa e a bloccare il giovane. Secondo le prime informazioni, laè morta poco...

