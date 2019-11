Donna ha due uteri e partorisce la prima volta e poi dopo 26 giorni la seconda volta

Paola Caruso - è crisi con Moreno Merlo? I due smettono di seguirsi (e spunta una Donna misteriosa) : Tra Paola Caruso e Moreno Merlo l’amore potrebbe essere già finito. Dopo qualche mese di frequentazione, infatti, il dj e l’ex ‘bonas’ di Avanti un altro sarebbero in crisi. Se ne è parlato anche a Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso è una grande amica di Paola Caruso e ha voluto dedicarle un pensiero, ricordando la sfortuna sentimentale della ragazza, ‘scaricata’ da Francesco Caserta dopo essere rimasta ...

CIA Area Due Mari ha una Donna alla guida del patronato Inac : Taranto. L’Area Due Mari di Taranto e Brindisi ha un nuovo direttore provinciale Inac, su proposta della Giunta CIA Due

“Aiutatemi - mia madre vuole uccidermi” : bimbo di 7 anni pugnalato 25 volte chiama la polizia. Due agenti intervengono e sparano alla Donna : È stato il piccolo Winston Lee Xavier Brandon ad aprire la porta ai due poliziotti. Ha solo sette anni ma lo scorso 21 ottobre ha chiamato il 911, il numero per le emergenze e ha cominciato a urlare e a piangere. “Mamma mi vuole uccidere! Per favore non farmi del male!”. Sull’uscio della casa di Henderson, in Nevada, i due agenti l’hanno trovato a torso nudo e completamente ricoperto di sangue dopo che la mamma, Claudia Nadia Rodriguez, lo aveva ...

Roma - mamma e due bimbe travolte alla fermata del bus : una Donna anziana ha perso il controllo dell'auto : Salgono a 5 i feriti per l'investimento avvenuto a via Oderisi da Gubbio, a Roma. A quanto accertato dalla polizia locale, una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto...

Roma - Donna con due bambine travolte da un auto mentre erano alla fermata del bus : Una donna e due bambine sono state travolte mentre erano alla fermata dell’autobus in via Oderisi Da Gubbio, in zona Portuense a Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso mentre le bambine in codice giallo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle primissime segnalazioni, sembra che un’auto abbia perso il ...

Bologna - due accoltellati su Frecciarossa : grave una Donna - preso l'ex fidanzato. È l'addetto alle pulizie : Un uomo e una donna feriti gravemente con numerose coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: la donna stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale....

Tragico schianto tra due auto e furgone in A4 : muore uomo - feriti Donna e bimbo : Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì nel tratto compreso tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, in Veneto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima, che era al volante di uno dei mezzi coinvolti, non c'è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale una donna e un bimbo.Continua a leggere

Probabili formazioni Milan Spal/ Quote : il duello tra Donnarumma e Berisha - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: le Quote e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la decima giornata di Serie A, giovedì 31 ottobre,.

Pensioni - proroga per Ape social e Opzione Donna : confermati i due anticipi pensionistici : La legge di Bilancio prevede una proroga, per il 2020, sia dell'Ape social che dell'Opzione donna. Due diverse misure che consistono, sostanzialmente, nella possibilità di andare in pensione in anticipo per alcuni lavoratori e lavoratrici. Ecco come funzionano e quali sono le novità previste dalla manovra.Continua a leggere

Orta Nova - Donna di 53 anni uccisa a coltellate : due giorni prima era stata minacciata dall'ex genero : La donna era stata invitata dai carabinieri a trasferirsi a casa della madre: nel pomeriggio è rientrata nel suo appartamento in via Diaz per prendere alcune cose e ha trovato lì l'assassino. Si cerca l'ex genero, ha 36 anni

Foggia - Donna di 53 anni uccisa a coltellate in casa. Due giorni fa era stata minacciata dal genero : Filomena Bruno, una donna di 53 anni di Orta Nova, in provincia di Foggia, è stata uccisa a coltellate nella sua casa. Il killer si è poi dato alla fuga ed è scattata la caccia all'uomo in tutto il Foggiano. La vittima, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe la stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall’ex genero in un bar della città.Continua a leggere