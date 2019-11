Di Maio non voterà su Rousseau il quesito sulle regionali 

Fonte : agi

(Di giovedì 21 novembre 2019) Luigi Dilasciare capire che in quanto capo politico M5s preferisce anche in questo caso non partecipare al voto surelativo alla moratoria elettorale per preparare gli Stati Generali del Movimento. Di, a L'Aria che Tira su La7, fa però anche notare che "se il Movimento si mette in discussione, dopo 10 anni, per definire gli obiettivi per i prossimi 10 anni, visto che in Italia si vota ogni 3 mesi, quando la macchina elettorale si mette in moto, per noi che siamo senza finanziamento pubblico e struttura di partito, significa che si lavora solo per quello...". Dispiega dunque che "come capo politico scelgo di votare meno possibile, per evitare di prendere parte per una scelta o per l'altra. Preferisco invece chiedere agli iscritti quale sia la direzione da prendere, come capo politico. Penso che gli uomini soli al comando li abbiamo già visti, così gonfiati ...

