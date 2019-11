Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Fabioe Simoneaffronteranno Sam Querrey e Jack Sock nelche deciderà l’esito di-USA, confronto valido per la fase a gironi della. Lana deve assolutamente vincere la partita per permettere alla nostra Nazionale di portare a casa il successo in questa contesa e continuare a sperare di essere tra le due migliori seconde classificate in modo di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione tennistica a squadre. Fabio, capace a inizio serata di battere Reilly Opelka, sarà affiancato da Simonecon cui ha già vinto un Australian Open e con cui ha più volte giocato in. Il ligure non potrà contare sul supporto di Matteo Berrettini (con cui lunedì aveva vinto innel match contro il Canada) che poco fa ha perso contro Taylor Fritz in tre set e che ha concluso l’incontro con ...

Eurosport_IT : GRANDE @fabiofogna! ???? l'Italia vince il primo singolare in Coppa Davis contro gli Stati Uniti: Fognini supera in… - magicaGrmente22 : RT @Agenzia_Ansa: Coppa Davis: Berrettini ko, Italia-Usa 1-1 - OA_Sport : Coppa Davis 2019, Italia-USA 1-1: Fognini e Bolelli in doppio, la coppia più solida contro Querrey-Sock per la vitt… -