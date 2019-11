Australia, il salvataggio tra le fiamme di un koala ustionatoUn koala intrappolato in mezzo alle fiamme, ...

Il Libano sta collassando : Il debito pubblico è enorme e la crescita si è fermata: il governo ha provato a introdurre nuove tasse che hanno provocato proteste e scontri, e ora non c'è più nemmeno il governo

Fca - Elkann : "GM non ci preoccupa Tra 10 anni Exor ancora nell'auto" : Nessuna preoccupazione per le accuse di General Motors che promette richieste di risarcimenti miliardari. Una questione che "è priva di fondamento e come tale non ci preoccupa" e "verrà trattata nei luoghi adeguati. Personalmente mi dispiace che si facciano azioni false a una persona che ha fatto tanto come Sergio Marchionne che non è qui per difendersi". Segui su affaritaliani.it

Super Nintendo World - ecco una nuova meravigliosa immagine del parco a tema in arrivo in Giappone : Universal Studios Japan ha pubblicato recentemente una nuova immagine dedicata al parco a tema in costruzione, il Super Nintendo World. L'obiettivo, secondo alcune recenti notizie, è di aprire prima delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 il castello di Peach, quello di Bowser, le attrazioni dedicate a Mario Kart e Yoshi, oltre a negozi e ristoranti.La società ha anche citato un rapporto della Kansai University che afferma che l'apertura di Super ...

Facebook lancia Whale - l'app per creare nuovi meme : Se spesso abbiamo accusato Facebook di aver dato troppo spazio agli hater, uno dei suoi grandi pregi è di averci dato un palcoscenico per mettere in mostra la nostra capacità di fare satira. E a dimostrarlo sono soprattutto i meme che impazzano da anni sui social network. Proprio per questo Facebook ha deciso di salire sul carro della satira, realizzando un'app che consenta a tutti gli utenti di realizzare un nuovo meme in modo ...

Terrapiattisti a convegno a Milano il 24 novembre : Terrapiattisti a convegno a Milano domenica 24 novembre. L'agenda è fitta di incontri e seminari con sguardo su diversi temi e prenderà il via alle 9 presso l'hotel The Hub. Ecco alcuni nomi e temi: fra i relatori all'evento, intitolato La Terra è piatta, spicca il nome del noto filosofo neohegeliano Diego Fusaro con due interventi, uno che il titolo indica di carattere storico, La cosmologia da Tolomeo a Copernico, ...

Comune Roma : ricostruzioni fantasiose - no a aumento tariffe taxi : Roma – “In merito a notizie stampa si specifica che a oggi non e’ previsto alcun aumento delle tariffe taxi. Il nuovo Regolamento comunale e’ ancora in discussione e punta a migliorare il servizio offerto. È tuttora in corso un tavolo di confronto con le categorie taxi. Obiettivo e’ garantire la presenza capillare del trasporto pubblico non di linea in nodi di scambio per ridurre al minimo le attese, a beneficio ...

Alfonsi : Campidoglio immobile - 11 nuovi alberi piantati : Roma – “Con la piantumazione di 11 nuovi alberi, in occasione della giornata dell’albero, abbiamo voluto dare un segnale di attenzione all’ambiente mettendo l’amministrazione capitolina davanti alle sue responsabilita’. Questa mattina abbiamo piantato 5 querce al plesso Cattaneo dell’istituto Comprensivo Elsa Morante di Testaccio come primo passo per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola e ...

Giannini : ignobile il balletto tra Raggi e Zingaretti : Roma – “Mentre la sindaca Raggi scrive al governatore del Lazio chiedendo alla Regione di individuare un sito per il conferimento dei rifiuti, altrettanto, questa mattina, ha fatto Zingaretti rivolgendo alla sindaca identico invito. Il tutto mentre chiude i battenti anche la discarica di Colleferro che era in grado di smaltire mille tonnellate al giorno di scarti provenienti dalla Capitale. A quando la fine di questo ignobile e ...

Calabria : inaccettabile lo scaricabarile tra Comune e Regione : Roma – “Lo scaricabarile tra il sindaco Raggi e il governatore Zingaretti sull’individuazione del sito in cui conferire oltre mille tonnellate di rifiuti della Capitale e’ inaccettabile. Nemmeno da alleati di governo riescono a trovare una soluzione rispetto a uno scontro che si protrae ormai da anni a danno di Roma e dei cittadini. I cumuli di spazzatura compromettono la vivibilita’ dei nostri quartieri, i centri ...

I Coldplay per l'ambiente : "Basta tour finché non saranno sostenibili” - : Francesca Galici I Coldplay hanno annunciato lo stop ai concerti per almeno due o tre anni, fino a quando non saranno ecosostenibili per l'ambiente. Niente promozione in tour per il nuovo album Everyday Life I Coldplay hanno interrotto i concerti dal vivo. O meglio, li hanno interrotti fin quando non avranno la certezza che saranno a impatto ambientale zero. Ad affermarlo è stato il frontman Chris Martin in un'intervista alla BBC, ...

Incendi disastrosi in Australia - e' strage di koala : donna salva un esemplare dalle fiamme : Situazione che diventa sempre più grave sull'Australia orientale alle prese non solo con una pesante siccità ma anche con Incendi a dir poco disastrosi. Lo stato del New South Wales è il più...