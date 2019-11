Tutto sul bonus per Smart TV e decoder | cosa fare per ottenerlo dal 18 dicembre

Indagine sulla Fondazione Open - per il Riesame il sequestro di documenti all’ex presidente Bianchi è “del Tutto legittimo” : “Il sequestro è del tutto legittimo” e ha rispettato “il criterio di adeguatezza e proporzionalità” previsto dalla legge. È quanto ha deciso il tribunale del Riesame in merito al sequestro di documentazione e materiale informatico – tra cui un pc, un iPad e un iPhone – eseguito dalla guardia di finanza lo scorso settembre nello studio dell’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open nata per ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 19 novembre - Tutto facile per Tsonga. Attesa per la Spagna di Nadal e per Usa-Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 KAZAKISTAN-OLANDA: anche Mikhail Kukushkin vince il primo set. Netto 6-2 per il kazako contro l’olandese Van de Zandschulp 11.47 FRANCIA-GIAPPONE: Jo-Wilfried Tsonga conquista il primo set! 6-2 per il francese contro Uchiyama. 11.43 ARGENTINA-CILE: tutto facile finora per Guido Pella, che è avanti 4-1 contro Jarry nel primo set. 11.39 KAZAKISTAN-OLANDA: arriva il break di ...

Tuttosport : Monaco ed Wolverhampton in vantaggio sul Napoli per Kessie : Kessie non sarà in campo per la sfida dei diavoli rossoneri contro il Napoli di sabato. L’ivoriano, come scrive Tuttosport, è chiaramente fuori dai progetti del Milan ma potrebbe rientrare invece in quelli della formazione di Ancelotti. Il centrocampista é stato fortemente caldeggiato da Massimo Mirabelli, che lo ha portato al Milan, «Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in Italia è giovane, ha una struttura fisica importante: è ...

Una coppia passeggiando sulla spiaggia trova una strana palla di gomma - poi scopre cos’è e sopratTutto il suo valore - 62 mila euro : Una coppia, Gary e Angela Williams, avevano deciso di farsi una passeggiata romantica sulla spiaggia quando si sono imbattuti in una strana palla di gomma. Il fatto è avvenuto nel Middleton Sands Beach nel Lancashire, in Inghilterra. I due hanno avvertito uno strano odore che sembrava come se li ci fosse un pesce andato a male. La coppia ha raccontato che la puzza era nauseabonda. La sostanza assomigliava tanto a una palla di ...

TuttoSPORT- Maxi stangata di ADL in arrivo sulla squadra. LE CIFRE : Calciatori bastonati : TUTTOSPORT – Maxi stangata di ADL in arrivo sulla squadra. LE CIFRE: Calciatori bastonati Ultime notizie CALCIO NAPOLI, TUTTOSPORT- Maxi stangata di ADL in arrivo sulla squadra. LE CIFRE: Calciatori bastonati – Una vera e propria stangata starebbe arrivare su tutti i giocatori del Napoli. A riferirlo è un pezzo a firma di Raffaele Auriemma […] Leggi tutto L'articolo TUTTOSPORT- Maxi stangata di ADL in arrivo sulla squadra. LE ...

Uomini e Donne - proteste sul web per l'addio di Zarino : 'Tutto preparato - siete strateghi' : Non accennano a placarsi le polemiche sulla puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa ieri, 15 novembre: sui social network, infatti, sono stati scritti tantissimi commenti di protesta al trattamento poco rispettoso che avrebbe ricevuto Alessandro Zarino da parte degli addetti ai lavori. La decisione di Maria De Filippi di premiare Veronica Burchielli con il trono, poi, ha fatto storcere il naso a molti: della ragazza non è piaciuto il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Novembre : Conte e i pm di Milano contro Mittal. Pagherete caro pagherete Tutto : Taranto Roma Il governo reagisce: “Ne risponderete, commessi dei reati” Il colosso: “Via dal 4 dicembre”. E vieta le ispezioni ai commissari. Il ricorso d’urgenza: “Così distruggono il sito” di Carlo Di Foggia Le sardine e i tonni di Marco Travaglio Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa: sono i quattro amici trentenni che a Bologna hanno guastato la festa a Salvini col flash mob delle “Sardine”, ...

Curling - Tutto pronto in Svezia per gli Europei di Helsingborg : l’Italia a caccia di grandi risultati : Al via domani ad Helsingborg la rassegna continentale, impegnate in Svezia sia la squadra maschile che quella femminile tutto pronto ad Helsingborg, in Svezia, dove da domani prendono il via i campionati Europei, il primo grande appuntamento della stagione di Curling 2019-20: una settimana di partite fino al 23 novembre per eleggere i nuovi campioni continentali dopo i trionfi nella scorsa stagione della Scozia in campo maschile e della ...

Tokyo 2020 : Tutto quello che vorreste sapere sulle Olimpiadi : La nascita delle OlimpiadiI primi giochi olimpici moderniLa prima partecipazione femminileLa prima partecipazione femminileEstivi o invernali: quali giochi sono nati per primi?I primi giochi invernaliI debutti degli sportFiamma OlimpicaI primi giochi con nazioni dai cinque continenti e quelli con tutti gli statiI primi giochi con nazioni dai cinque continenti e con tutti gli statiIl mottoI giochi paralimpici e giovaniliIl debutto dei drappi ...

“Una serata di stelle per il Bambino Gesù” - Tutto sull'evento di beneficenza con Amadeus : Appuntamento mercoledì 20 novembre su Rai Uno in diretta dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. Ecco tutti gli ospiti

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (13 novembre). Tutto facile per i Lakers contro Golden State - Houston supera i Clippers : Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (13 novembre). Tutto facile per i Lakers contro Golden State - Houston supera i Clippers : Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che hanno ...

Tuttosport : il suocero di Insigne smentisce le voci sulla fuga della figlia ma la psicosi prosegue : La psicosi e le fake news a Napoli dilagano senza sosta. Nonostante gli inquirenti abbiano scartato che alla base degli episodi di criminalità che hanno colpito Allan e Zielinski ci fosse una ritorsione da parte di tifosi arrabbiati all’ammutinamento di martedì scorso. Oggi sappiamo che la moglie di Allan è tornata a casa, che quella di Zielinski non è scappata in Polonia ma ha accompagnato il marito come fa sempre quando parte per la ...

Tuttosport : famiglia Zielinski irritata per le fake news - sia sul contratto sia sulla falsa fuga della moglie : La psicosi collettiva che ha seguito l’ammutinamento di martedì scorso, dopo la partita di Champions contro il Salisburgo, ha provocato la continua produzione di fake news con argomento Napoli. Siamo al punto che deve pensarci il quotidiano torinese Tuttosport a smontate una a una i falsi delle ultime ore. Innanzitutto i due episodi di criminalità che hanno coinvolto Allan e Zielinski. In un primo momento è stato detto che potessero essere ...