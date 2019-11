Ronaldo Juventus | CR7 via a fine stagione? Spunta una nuova squadra

Infortunati Juventus : novità Pjanic e Ronaldo! Alex Sandro alza bandiera bianca : Infortunati Juventus- Pochi giorni alla sfida di campionato contro l’Atalanta valida per la 13^ giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro, il quale, a causa di un risentimento muscolare accusato con il Brasile, dovrà stare fermo per circa 15 giorni. Tegola improvvisa con Sarri pronto a puntare su De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro. Da valutare anche le condizioni di Pjanic, uscito anzitempo dal match della sua ...

Cristiano Ronaldo - ancora 24 ore prima del faccia a faccia con Maurizio Sarri : sussurri alla Juventus : ancora 24 ore e poi ci sarà l'atteso incontro chiarificatore tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il club ha concesso all'asso portoghese un giorno di riposo supplementare rispetto agli altri compagni rientrati dalle nazionali europee. Nei giorni scorsi, la tensione s

Juventus : Ronaldo è tornato al JTC ed è sereno - merito anche di una telefonata di Nedved : Cristiano Ronaldo, esattamente alle ore 13:30 di quest'oggi, ha varcato i cancelli della Continassa per riprendere gli allenamenti in vista della gara contro l'Atalanta. CR7 ritroverà Maurizio Sarri e i compagni di squadra dopo la famigerata sostituzione in Juventus-Milan. Il caso però è chiuso già da giorni, come ha spiegato lo stesso fenomeno di Madeira. Inoltre, Cristiano Ronaldo, quando era al seguito della nazionale portoghese, ha ricevuto ...

Calciomercato Juventus - Don Balòn : Ronaldo al PSG o allo United in estate : A fare notizia è sempre lui: Cristiano Ronaldo. Dopo le polemiche relative alla sostituzione arrivata contro il Milan, i media hanno spesso parlato di un possibile addio del campione portoghese alla Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano sportivo spagnolo Don Balòn, che da tempo segue le vicende relative a Cristiano Ronaldo, il fenomeno lusitano potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione in corso. Su di lui ci ...

Calciomercato Juventus - individuato il sostituto di Cristiano Ronaldo è Kylian Mbappé : Ha soli 20 anni ma è considerato uno dei più forti calciatori del mondo. Stiamo parlando di Kylian Mbappè già laureato campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese. Secondo i dirigenti bianconeri il giocatore francese è il naturale sostituto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe abbandonare le scene calcistiche, secondo alcuni, già dal prossimo anno secondo altri il forte attaccante potrebbe continuare a giocare almeno ...

Juventus - caso Ronaldo : nuovo gesto di CR7 verso la squadra - pace fatta : Juventus – Nelle ultime settimane, quelle successive a Juve Milan, le polemiche sul caso Ronaldo sono aumentate a vista d’occhio. Il portoghese, sostituito al minuto 55 esce dal campo senza passare dalla panchina e verso la fine abbandona lo stadio. gesto che non è passato in secondo piano, Sarri ha poi spento le polemiche nel post gara spiegando che non era al meglio fisicamente. Seguirono settimane di dubbi, spazzati via ieri da ...

Juventus - Cristiano Ronaldo porterà a cena i compagni di squadra per chiudere le polemiche : Quello di oggi è un lunedì di riposo per la Juventus che riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, dunque i bianconeri che non sono andati ne stanno approfittando per godersi alcune ore di relax. Da domani, però, si inizierà a fare sul serio visto che si comincerà a preparare i prossimi importanti impegni. Da martedì alla Continassa si inizieranno a vedere i primi nazionali e dovrebbe esserci anche il ritorno al JTC di Cristiano ...

Juventus - situazione infortuni : aggiornamenti Pjanic - Ronaldo e Alex Sandro - i tempi di recupero : infortuni Juventus- Come evidenziato nel corso delle scorse ore, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Alex Sandro e Pjanic in vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Il centrocampista della Bosnia ha riportato un leggero problema muscolare durante il match con l’Italia e ha abbandonato il campo al 75′ minuto. Piccolo allarme dall’infermeria […] L'articolo Juventus, situazione infortuni: ...

Juventus - infortunio Ronaldo : arriva la nuova conferma - altro allarme? : infortunio Ronaldo- Secondo quanto riportato da Cristiano Ronaldo al termine del match del Portogallo in vista delle prossime qualificazioni a Euro 2020, l’attaccante della Juventus ha confermato alcune indiscrezioni sul suo possibile infortunio. Niente di allarmante, ma piccolo campanello d’allarme in casa bianconera in vista del match contro l’Atalanta. L’attaccante portoghese ha confermato di non essere al top ...

Juventus - Ronaldo tende la mano a Sarri : “Non mi piace essere sostituito - ma…”. Intanto si ferma Alex Sandro! : Cristiano Ronaldo tende la mano a Sarri in vista del proseguimento della stagione dopo le ultime polemiche delle scorse settimane. L’attaccante portoghese ha così ammesso: “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed […] L'articolo Juventus, Ronaldo tende la mano a ...

Juventus-Ronaldo - polemica a distanza con Sarri chiusa : le parole di CR7 : JUVENTUS – Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di “A Bola” e chiude la polemica con il suo allenatore, Maurizio Sarri, iniziata dopo la sostituzione con il Milan. Il portoghese ha ammesso di aver vissuto settimane poco positive sul piano fisico, che lo hanno limitato molto nel rendimento. Juventus-Cristiano Ronaldo, parla CR7 Queste le dichiarazioni del fuoriclasse bianconero: “Nelle ultime tre settimane sono stato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo chiude la polemica : le parole del portoghese tranquillizzano Sarri : Il portoghese ha parlato dopo la vittoria del Portogallo sul Lussemburgo, soffermandosi anche sul caso scoppiato dopo la sostituzione con il Milan Cristiano Ronaldo torna a parlare, chiudendo definitivamente il caso scoppiato dopo la sostituzione decisa da Maurizio Sarri durante il match con il Milan. Il portoghese ha espresso il proprio punto di vista dopo la partita contro il Lussemburgo, vinta dalla sua selezione grazie anche ad un gol ...

Ronaldo - marcia indietro : «Nessuna polemica con la Juventus per la sostituzione» : Sarri l’aveva detto che non stava bene, ma lui no: “Sto benissimo”, aveva ribadito. E giù una tripletta col Portogallo. Ora che Ronaldo s’è fermato a 99 reti con la nazionale però riprende il filo della polemica a distanza con la Juve e fa un po’ di marcia indietro: “Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non c’era polemica nel mio gesto dopo il cambio, anche se sapete tutti che non mi piace essere ...

Juventus - l'indiscrezione del 'Mirror' : 'Ronaldo vorrebbe il ritorno di Pogba a gennaio' : Continuano ad arrivare con grande insistenza indiscrezioni sul calciomercato della Juventus. Manca un mese e mezzo alla riapertura della sessione invernale, ma il club bianconero avrebbe già chiari i suoi piani. Fabio Paratici, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano, dunque la Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo già a gennaio. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera per la prossima sessione invernale ...